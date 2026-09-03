2JCP posiluje vedení. Globální marketing a komunikaci nově řídí Linda Bilal

Technologická skupina 2JCP posiluje své nejvyšší vedení. Na pozici Global Marketing & Communications Director nastupuje Linda Bilal, která bude mít na starosti globální marketing, komunikaci a další rozvoj značky. Jejím úkolem bude sjednotit mezinárodní prezentaci skupiny a vytvořit marketingovou infrastrukturu podporující její další expanzi na světových trzích.
Personální změna souvisí s rychlým růstem 2JCP a rozšiřováním jejího podnikání. Skupina letos přidala do svého portfolia divize NEXUS a Air Filtration a prostřednictvím nedávné akvizice společnosti ACS výrazně posílila také kompetence v oblasti automatizace. Z původně výrobního dodavatele se tak 2JCP podle svého vyjádření transformuje v komplexního partnera pokrývajícího celý životní cyklus velkých energetických projektů.
Bilal přichází z technologického sektoru
Linda Bilal má přibližně 20 let zkušeností z globálního B2B a korporátního prostředí. Do 2JCP přichází z technologické společnosti Tescan, kde řídila kompletní rebranding před následným prodejem firmy japonské korporaci Shimadzu. Její zkušenosti zahrnují také působení v širším vedení České spořitelny, kde odpovídala za strategii značky a vedla tým 150 odborníků.
Bilal má zkušenosti také s krizovou komunikací a řízením reputace. Jako Head of Communications ve společnosti Home Credit působila během náročného období spojeného s ukončováním rozhodčích doložek. V nové roli v 2JCP má tyto zkušenosti využít při budování jednotné mezinárodní identity skupiny a při jejím dalším růstu.
Marketing má být více propojený s obchodem
Hlavní misí nové ředitelky bude podle společnosti především integrace značek, nastavení datově řízených akvizičních kampaní a jejich propojení s mezinárodním obchodem. Bilal se zároveň zaměří na posílení pozice 2JCP v oblasti udržitelných inovací.
„Náš byznys se zásadně mění a masivně expandujeme na nové trhy. Abychom uspěli jako klíčový hráč v transformaci energetiky, musí naši technologickou sílu reflektovat i jasná pozice na trhu a maximální důvěra klientů,“ uvedl Vojtěch Křenovský, President & CEO skupiny 2JCP. Podle něj je právě schopnost propojit marketing s konkrétními obchodními cíli důležitou součástí dalšího rozvoje společnosti.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
2JCP zaměstnává téměř tisíc lidí
Skupina 2JCP patří do portfolia investiční společnosti Jet Investment a v současnosti zaměstnává téměř 1 000 odborníků v Evropě a USA. Působí mimo jiné v České republice, Velké Británii, Německu, Polsku a Bulharsku a své produkty a služby exportuje do více než 50 zemí světa.
Firma se podílí na komplexních energetických projektech pro globální zákazníky. Je například hlavním partnerem Siemens Energy pro výrobu vodíkových elektrolyzérů a zapojuje se také do mezinárodních projektů zaměřených na zachytávání CO2 a výrobu zelených paliv. Posílení marketingového vedení tak přichází v době, kdy skupina rozšiřuje nejen geografický záběr, ale také portfolio technologických řešení.
Linda Bilal ke svému nástupu uvedla, že energetika prochází historickou transformací a 2JCP má podle ní díky svým inovacím potenciál hrát v tomto procesu významnou roli. Jejím cílem je proto vybudovat marketingový ekosystém, který podpoří další expanzi a zvýší hodnotu celé skupiny.
Zdroj: 2JCP