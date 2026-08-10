66 % zaměstnanců obchází zákaz AI. Firmy tím ztrácejí kontrolu nad svými daty

Umělá inteligence se stala běžnou součástí pracovního života, řada organizací se její využívání stále snaží řešit plošnými zákazy. Podle mezinárodního průzkumu společnosti PagerDuty ale tento přístup nevede k očekávaným výsledkům. Celkem 66 % kancelářských zaměstnanců používá AI nástroje i v případech, kdy to interní pravidla výslovně zakazují.
Roste fenomén Shadow AI
Podobně jako v minulosti vzniklo tzv. Shadow IT při používání neschválených cloudových služeb, dnes firmy čelí fenoménu Shadow AI. Zaměstnanci využívají veřejně dostupné AI nástroje mimo dohled IT oddělení, protože jim usnadňují každodenní práci a zvyšují produktivitu.
Průzkum zároveň ukazuje, že 88 % zaměstnanců již do veřejných AI služeb vložilo pracovní informace. Nejčastěji jde o e-maily, zápisy z porad, zákaznická data nebo interní dokumenty, čímž organizace ztrácejí přehled o tom, kde jejich citlivá data končí.
Zaměstnanci chtějí AI používat
Podle průzkumu se 72 % zaměstnanců domnívá, že o možnostech umělé inteligence ví více než jejich vlastní IT oddělení. Přibližně tři čtvrtiny respondentů zároveň uvedly, že by daly přednost zaměstnavateli, který podporuje vzdělávání v oblasti AI a její bezpečné využívání, před firmou, která práci s umělou inteligencí omezuje.
Největší bezpečnostní problém představují data zadávaná do veřejných jazykových modelů. Zaměstnanci podle průzkumu nejčastěji vkládají pracovní e-maily (43 %), zápisy z porad (40 %), zákaznická data (34 %) nebo finanční a jiné důvěrné dokumenty (31 %). Takové informace mohou opustit infrastrukturu organizace a dostat se mimo její kontrolu nebo mimo evropskou jurisdikci.
Firmy mají nabídnout vlastní AI Společnost Apertia.ai doporučuje místo zákazů nabídnout zaměstnancům schválené podnikové AI prostředí. Moderní jazykové modely lze podle firmy provozovat přímo v infrastruktuře organizace, aniž by citlivá data odcházela do veřejných cloudových služeb. Příkladem je platforma Draivix, která umožňuje provoz firemní AI pod plnou kontrolou organizace.
Úniky dat mohou stát miliony
Na rizika spojená se Shadow AI upozorňuje také studie IBM Cost of a Data Breach 2025. Podle ní dosahují průměrné náklady na únik dat 4,44 milionu dolarů, přičemž organizace bez zavedených pravidel pro řízení využívání AI čelí vyššímu riziku bezpečnostních incidentů. Podle odborníků proto budou firmy postupně přecházet od plošných zákazů k řízenému a bezpečnému využívání umělé inteligence.
Zdroj: PagerDuty