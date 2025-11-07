Channeltrends  »  Novinky  »  ABSL vyhlásila své diamanty na českém trhu, Siemens si odnesl treble

ABSL vyhlásila své diamanty na českém trhu, Siemens si odnesl treble

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Předávání ocenění ABSL diamonds 2025
Autor: ABSL
Mezi další oceněné společnosti patřily ADP, Commerzbank, Kyndryl či Infosys Czech Republic.

Asociace ABSL předala deset diamantových ocenění firmám, které v uplynulém roce nejvíce posunuly hranice českého sektoru IT a podnikových služeb. Oceněné projekty podle zástupců asociace vynikají svým přínosem v oblasti inovací, zákaznické zkušenosti, rozvoje talentů i pracovního prostředí.

 Vítěze letošního ročníku vybírala sedmnáctičlenná nezávislá porota z více než šedesáti nominací v sedmi soutěžních kategoriích. Prestižní ocenění ABSL Diamonds byla předána během gala večera pořádaného u příležitosti výroční konference asociace.

„Každý rok nás znovu překvapuje, kolik kreativity, odvahy a neotřelých nápadů se v našich centrech rodí,“ uvedl Jonathan Appleton, zakladatel a ředitel asociace ABSL. „Vidíme, jak firmy dokážou inovace využívat nejen k efektivnějším procesům, ale také ke zlepšení života svých zaměstnanců a zákazníků.“ 

Vyzdvihl, že zvláště v letošním roce, kdy do hry výrazně vstoupila umělá inteligence, se ukazuje, jak rychle sektor podnikových služeb reaguje na nové technologie a jak dokáže jejich potenciál proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.

Inovátoři a lídři

„Letos jsme se navíc rozhodli ocenit i osobnosti a týmy, které dlouhodobě inspirují ostatní a dokazují, že úspěch se rodí ze spolupráce, sdílení zkušeností a odvahy zkoušet nové cesty,“ zdůraznil Jonathan Appleton.

Channeltrends Awards

„Právě tyto příklady nám ukazují, že technologie jsou jen nástrojem – skutečnou sílu našemu oboru dávají lidé, kteří s nimi dokážou tvořit. Polovina ocenění byla udělena prvovítězům, což dokazuje, že naše centra se rychle rozvíjejí a zvyšují odolnost českého sektoru podnikových služeb,“ dodal.

  • Centrem roku 2025 se stala společnost ADP, která během dvou dekád na českém trhu vyrostla v jedno z největších a nejinovativnějších center v zemi a výrazně přispělo k rozvoji celého odvětví.
  • Ocenění Emerging Leader of the Year (Lídr nové generace), jehož cílem je podpořit nové talenty, které mají významný vliv a současně motivaci utvářet budoucnost odvětví podnikových služeb, získal Martin Michalský ze společnosti Siemens, organizace Global Business Services.
  • Ocenění v kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) získala společnost Siemens, organizace Global Business Services za řešení Bionic Agent, které představuje průlom v zákaznické podpoře. 
  • V kategorii Employee Engagement and Development (Zapojení a rozvoj zaměstnanců) byly oceněny dvě společnosti. První diamant získala společnost Commerzbank za svůj projekt #Students4Students, druhý diamant připadl společnosti BlueLink International CZ za inovativní projekt STEP Horizon využívající AI v prostředí Microsoft 365.
  • V kategorii Customer and Operational Excellence (Vynikající zákaznická a provozní zkušenost) byla oceněna společnost Siemens, organizace Global Business Services, za komplexní tříletý program CEE Agile Transformation Journey.
  • V kategorii Technology Innovation (Nejlepší technologická inovace) porotu nejvíce zaujal projekt společnosti Kyndryl s názvem EcoOps. Jde o chytré řešení založené na umělé inteligenci a pravidlech, které transformuje tradiční IT provoz v inteligentní, udržitelný a na budoucnost připravený ekosystém.
  • V kategorii Workplace Innovation (Inovace pracovního prostředí) uspěla společnost Aeven Czech Republic, která v Česku zaměstnává čtyři stovky specialistů zaměřených na poradenství a provoz kritických IT systémů v ČR.
  • V kategorii Employer Branding Excellence (Budování značky zaměstnavatele) získala diamant společnost Envista, jejíž pražské centrum letos spustilo svou vůbec první iniciativu v oblasti budování značky zaměstnavatele na českém trhu.
  • V kategorii ESG Strategy (Strategie ESG) byl nejvýše vyhodnocen projekt Empower with Care společnosti Infosys Czech Republic zaměřený na ženy vracející se z rodičovské dovolené.

Zdroj: ABSL

