Channeltrends  »  Novinky

Acronis přidává garanci obnovy po ransomwaru a automatizuje správu IT pomocí AI

Jakub Fišer
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Maskovaný hacker za počítačem s červeným varovným systémem hacknutý. Koncepce hrozby kybernetické bezpečnosti, útoků na data a on-line systémů
Autor: Shutterstock
Acronis rozšiřuje platformu Cyber Protect Cloud o garanci obnovy záloh až do výše 1 milionu dolarů a nástroje pro automatizaci rutinních úkonů pomocí AI agentů. Nová Cyber Console zároveň sjednocuje správu zákazníků, zařízení a bezpečnostních zásad do jednoho rozhraní.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Společnost Acronis rozšířila platformu Cyber Protect Cloud, určenou především poskytovatelům řízených IT služeb (MSP), o nové funkce pro ochranu dat a automatizaci správy zákaznických infrastruktur. Mezi hlavní novinky patří garance obnovy dat po ransomwarovém útoku, jednotná konzole pro správu služeb a předpřipravení AI agenti, kteří dokážou automatizovat diagnostiku a nápravu běžných výstrah.

Garance obnovy až do výše milionu dolarů

Nová služba Anti-Ransomware Recovery Warranty představuje garanci obnovy záloh disků, svazků a souborů. Acronis posuzuje jednotlivé body obnovy podle stanovených podmínek. Ty zahrnují využití Acronis Cloud Storage, dvoufaktorové ověřování, neměnné úložiště v režimu compliance a schválenou validaci zálohy.

Pokud bod obnovy splňující tyto požadavky nelze obnovit, program pokrývá náhradu až do výše 1 milionu dolarů. Garance je ve výchozím nastavení aktivována pro všechny zákazníky, kteří splňují předepsané podmínky. MSP poskytovatelům má pomoci zvýšit důvěru zákazníků, standardizovat ochranu dat a odlišit jejich služby od konkurence.

Jedna konzole pro správu a AI

Nová Cyber Console sjednocuje správu služeb Acronis do jednoho prostředí. Partneři v ní mohou spravovat zákazníky, zařízení a zásady a na jednotlivých stránkách využívat kontextovou podporu umělé inteligence. Konzole zatím funguje souběžně s původními rozhraními.

Cílem je omezit nutnost přepínat mezi různými nástroji a umožnit administrátorům řídit více činností z jednoho místa. AI má zároveň pomáhat s automatizací rutinních úkolů a zjednodušit správu služeb.

Ransomware může paralyzovat vaši firmu. Acronis upozorňuje na slabá místa Přečtěte si také:

Ransomware může paralyzovat vaši firmu. Acronis upozorňuje na slabá místa

AI agenti diagnostikují a řeší výstrahy

Do pracovních postupů v prostředí Cyber Studio Acronis integruje předpřipravené AI agenty pro automatickou diagnostiku a nápravu běžných typů výstrah. Poskytovatelé služeb mohou příslušný pracovní postup aktivovat jediným nastavením a následně kontrolovat jednotlivé akce agenta i historii jejich provedení.

Automatizace má technikům ušetřit čas a snížit jejich pracovní zátěž. Součástí řešení je také auditní stopa činnosti AI agentů, díky níž mohou partneři sledovat, jaké kroky systém provedl. Tato funkce je zatím dostupná v režimu předběžného přístupu.

Nextcloud školení

Podle Štěpána Bínka, manažera prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti ZEBR.AI, mají nové funkce snížit administrativní zátěž poskytovatelů, urychlit reakce na bezpečnostní incidenty a zvýšit produktivitu jejich týmů. Garance obnovy dat po ransomwarovém útoku má navíc posílit důvěru zákazníků v nabízené služby.

Zdroj: Acronis

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů