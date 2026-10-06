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Adata rozšiřuje podniková úložiště pro AI. Nově míří na servery i edge infrastrukturu

redakce
Dnes
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Adata AI infrastruktura
Autor: Adata
Adata rozšiřuje své B2B portfolio o paměťová a úložná řešení pro AI servery, edge systémy a další inteligentní aplikace. Značky TRUSTA a Adata Industrial pokrývají podnikové servery, edge computing, počítačové systémy, chytrou domácnost i přenosnou a nositelnou elektroniku.
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Společnost Adata rozšiřuje své podnikové portfolio o paměťová a úložná řešení určená pro infrastrukturu umělé inteligence, edge computing a další inteligentní aplikace. Nabídku staví na technologiích značek TRUSTA a Adata Industrial, které pokrývají pět hlavních oblastí využití – podnikové servery, inteligentní edge, počítačové systémy, chytrou domácnost a přenosná či nositelná zařízení.

Součástí strategie je také nový portál Adata Business Applications. Ten má podnikovým zákazníkům, správcům systémů a partnerům pomoci vybrat vhodné konfigurace pamětí a úložišť podle konkrétní pracovní zátěže, architektury systému a prostředí, ve kterém budou nasazeny.

TRUSTA cílí na AI servery

Pro podnikové servery Adata kombinuje řešení TRUSTA podniková SSD s rozhraním PCIe Gen5 a moduly DDR5 R-DIMM. Cílem je nabídnout dostatečnou rychlost, kapacitu a škálovatelnost pro servery určené mimo jiné k provozu AI a dalších výpočetně náročných aplikací.

SSD jsou dostupná ve formátech U.2, E1.S a E3.S, takže je lze přizpůsobit různým serverovým architekturám. DDR5 R-DIMM moduly pak mají nabídnout kapacitu a možnost dalšího rozšíření podle požadavků serverových platforem nové generace.

Certifikovaná kompatibilita se servery

Adata uvádí certifikace pro širokou škálu serverových platforem od společností AIC, MiTAC Computing, ASRock Rack a Giga Computing. Vybrané produkty TRUSTA jsou zároveň uvedeny ve veřejných seznamech kompatibility a AVL/QVL.

Podle výrobce mají tyto reference usnadnit integraci pamětí a úložišť do podnikové infrastruktury a snížit nejistotu při výběru kompatibilních komponent.

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Paměti a úložiště pro AI na edge

Výpočetní výkon pro AI se stále častěji přesouvá z centrálních datových center přímo k místu, kde vznikají data. Edge systémy proto musí zvládat různé požadavky na kapacitu, rychlost, spolehlivost i odolnost vůči okolnímu prostředí.

Adata Industrial proto nabízí řešení určená pro chytrou výrobu, dopravu, zdravotnictví a další AI Edge aplikace. Produkty mají splňovat průmyslové standardy a umožňovat konfiguraci podle konkrétní pracovní zátěže a podmínek nasazení.

Od serverů až po chytrou domácnost

Portfolio Adata nekončí u podnikové infrastruktury. Společnost rozšiřuje paměťová a úložná řešení také do oblasti chytré domácnosti, kde je využívají například chytré kamery, domácí gatewaye nebo inteligentní spotřebiče.

V přenosné a nositelné elektronice se výrobce zaměřuje na kombinaci výkonu a nízké spotřeby energie. Nabídka tak pokrývá širší spektrum zařízení od serverů a edge systémů až po koncové produkty.

Adata přidává také software pro AI

Vedle hardwaru Adata rozšiřuje nabídku o AI Scaler Toolkit, který má pomoci s integrací a správou AI. Kombinace úložišť, pamětí a specializovaných softwarových nástrojů má podle výrobce usnadnit praktické nasazování AI aplikací v podnikových prostředích.

Adata plánuje portfolio technologií TRUSTA a Adata Industrial dále rozvíjet a rozšiřovat jejich využití od podnikové infrastruktury a edge computingu až po zařízení pro koncové zákazníky.

Zdroj: Adata

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redakce

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