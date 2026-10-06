Adata rozšiřuje podniková úložiště pro AI. Nově míří na servery i edge infrastrukturu

Společnost Adata rozšiřuje své podnikové portfolio o paměťová a úložná řešení určená pro infrastrukturu umělé inteligence, edge computing a další inteligentní aplikace. Nabídku staví na technologiích značek TRUSTA a Adata Industrial, které pokrývají pět hlavních oblastí využití – podnikové servery, inteligentní edge, počítačové systémy, chytrou domácnost a přenosná či nositelná zařízení.
Součástí strategie je také nový portál Adata Business Applications. Ten má podnikovým zákazníkům, správcům systémů a partnerům pomoci vybrat vhodné konfigurace pamětí a úložišť podle konkrétní pracovní zátěže, architektury systému a prostředí, ve kterém budou nasazeny.
TRUSTA cílí na AI servery
Pro podnikové servery Adata kombinuje řešení TRUSTA podniková SSD s rozhraním PCIe Gen5 a moduly DDR5 R-DIMM. Cílem je nabídnout dostatečnou rychlost, kapacitu a škálovatelnost pro servery určené mimo jiné k provozu AI a dalších výpočetně náročných aplikací.
SSD jsou dostupná ve formátech U.2, E1.S a E3.S, takže je lze přizpůsobit různým serverovým architekturám. DDR5 R-DIMM moduly pak mají nabídnout kapacitu a možnost dalšího rozšíření podle požadavků serverových platforem nové generace.
Certifikovaná kompatibilita se servery
Adata uvádí certifikace pro širokou škálu serverových platforem od společností AIC, MiTAC Computing, ASRock Rack a Giga Computing. Vybrané produkty TRUSTA jsou zároveň uvedeny ve veřejných seznamech kompatibility a AVL/QVL.
Podle výrobce mají tyto reference usnadnit integraci pamětí a úložišť do podnikové infrastruktury a snížit nejistotu při výběru kompatibilních komponent.
Paměti a úložiště pro AI na edge
Výpočetní výkon pro AI se stále častěji přesouvá z centrálních datových center přímo k místu, kde vznikají data. Edge systémy proto musí zvládat různé požadavky na kapacitu, rychlost, spolehlivost i odolnost vůči okolnímu prostředí.
Adata Industrial proto nabízí řešení určená pro chytrou výrobu, dopravu, zdravotnictví a další AI Edge aplikace. Produkty mají splňovat průmyslové standardy a umožňovat konfiguraci podle konkrétní pracovní zátěže a podmínek nasazení.
Od serverů až po chytrou domácnost
Portfolio Adata nekončí u podnikové infrastruktury. Společnost rozšiřuje paměťová a úložná řešení také do oblasti chytré domácnosti, kde je využívají například chytré kamery, domácí gatewaye nebo inteligentní spotřebiče.
V přenosné a nositelné elektronice se výrobce zaměřuje na kombinaci výkonu a nízké spotřeby energie. Nabídka tak pokrývá širší spektrum zařízení od serverů a edge systémů až po koncové produkty.
Adata přidává také software pro AI
Vedle hardwaru Adata rozšiřuje nabídku o AI Scaler Toolkit, který má pomoci s integrací a správou AI. Kombinace úložišť, pamětí a specializovaných softwarových nástrojů má podle výrobce usnadnit praktické nasazování AI aplikací v podnikových prostředích.
Adata plánuje portfolio technologií TRUSTA a Adata Industrial dále rozvíjet a rozšiřovat jejich využití od podnikové infrastruktury a edge computingu až po zařízení pro koncové zákazníky.
Zdroj: Adata