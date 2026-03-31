AI jako služba ve vlastním datacentru: hotová platforma od HPE

Pojem AI se v posledních dvou letech stal nejcitovanějším termínem ve světě IT. Umělá inteligence se stává kritickou vrstvou podnikové architektury ve firmách. Zároveň její zavádění představuje zásadní výzvu, protože tradiční IT prostředí se původně nenavrhovala ani nestavěla s ohledem na extrémní nároky trénování AI modelů a jejich ostrého nasazení do provozu. Pro partnery, kteří pomáhají zákazníkům taková řešení stavět, je ideální cestou hotová platforma HPE Private Cloud AI (HPE PCAI). Kde jsou její největší benefity?
S tím, jak se z využití AI stává běžná záležitost, se podniky už neptají, zda AI implementovat, ale jak to udělat bezpečně a bez nutnosti budovat složité systémy z nesourodého hardwaru a softwaru. Při tradičním, takzvaně „do-it-yourself“ (DIY) přístupu firmy narážejí na řadu překážek – kombinují například hardware různých generací, ladí ovladače pro GPU nebo konfigurují složité sítě. Ve výsledku je to proces na dlouhé měsíce, na který je potřeba sehnat úzkoprofilové experty a v závěru se postaví obtížně udržitelný systém.
Stávají se také situace, kdy řada firem s AI začne v cloudu, ale narazí na nepředvídatelné náklady a vystavují se riziku úniku svého know-how do veřejných modelů. Pro regulovaná odvětví, kde umělá inteligence pracuje s interními databázemi nebo duševním vlastnictvím, není veřejný cloud přijatelný.
On-site instalace za jeden den
HPE PCAI je integrovaná platforma, kterou lze dodat „na klíč“ jako hotový celek, který lze spustit v on-premise prostředí za jeden den. Dokáže eliminovat stovky hodin práce spojené s konfigurací AI stacku.
Srdcem platformy jsou uzly HPE ProLiant optimalizované pro AI zátěže. Nejmenší variantou je Developer systém, kde mohou partneři rozjet první projekty a PoC – jde o kompaktní konfiguraci osazenou dvěma GPU NVIDIA H100NVL. Pro produkční AI inferenci dává smysl varianta Small, která může být osazena až 24 kartami NVIDIA RTX Pro 6000. Střední velikost Medium je navržená pro pokročilejší scénáře typu RAG, tedy práci s generativní AI nad interními daty, a umožňuje osadit až 24 GPU NVIDIA H200NVL. Největší varianta Large míří na náročné trénování a fine‑tuning a lze ji škálovat až na 64 GPU NVIDIA H200NVL v jedné platformě.
Klíčová je síť NVIDIA 4700M Ethernet zajišťující rychlý přenos dat bez latencí. Softwarová vrstva zahrnuje licenci NVIDIA AI Enterprise s přístupem k tisícům modelů a frameworkům pro generativní AI. Celý ekosystém zastřešuje panel HPE AI Essentials, který umožňuje i běžným administrátorům spravovat životní cyklus AI aplikací. Od vybalení k prvnímu modelu to netrvá měsíce, ale hodiny.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
Cloudová zkušenost v on-premise
Systémy Small, Medium a Large nabízí možnost navyšovat výkon podle projektových potřeb v průběhu životního cyklu platformy. HPE PCAI díky integraci s platformou HPE GreenLake přináší způsob nasazení, správy a účtování, který zákazníci znají z cloudových služeb (Cloud-as-a-Service) ve vlastním datovém centru. Odpadají tak velké počáteční kapitálové investice (CAPEX) a firmy platí za využité zdroje a zároveň si zachovávají stoprocentní kontrolu nad daty, což je klíčové pro splnění požadavků regulací typu GDPR a AI Act.
Ekosystém výhodný pro partnery i zákazníky
HPE PCAI místo „integračního maratonu“ přináší standardizovanou službu, kterou je možné nasadit a spravovat podle jasně daného scénáře. Odpadá spousta nečekaného ladění kompatibility hardwaru, softwaru a sítí, které dříve ukusovalo z marží partnerů – místo toho mohou svůj čas prodat na konzultace, návrh scénářů a reálné nasazení aplikací.
V našem HPE týmu TD SYNNEX chceme fungovat jako prostředníci mezi technologiemi a potřebami českého trhu, který dobře známe. Jsme připravení fungovat jako průvodci po dobu celého životního cyklu projektů. Nabízíme také možnost si technologie HPE otestovat v praxi. Součástí našeho programu Destination AI je HPE Private Cloud AI Demo Lab. Partneři v něm mohou se svými zákazníky testovat konkrétní scénáře v bezpečném prostředí ještě před finálním rozhodnutím.
Kontaktovat mě můžete na e-mailu ales.cap@tdsynnex.com.
Aleš Čáp, HPE Solution Architect, TD SYNNEX