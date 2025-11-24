Channeltrends  »  Novinky  »  AI jako stavební kámen bezpečnosti. Příští rok ji budou využívat dvě třetiny firem

AI jako stavební kámen bezpečnosti. Příští rok ji budou využívat dvě třetiny firem

Zuzana Peroutková Bičíková
24. 11. 2025
Umělá inteligence podle bezpečnostních ředitelů pomáhá redukovat rizika, obavy však vyvolává používání GenAI pro manipulaci s daty, zjistilo ComSource.

Společnost ComSource zjistila, že ve světle narůstajících kybernetických hrozeb stále více organizací přistupuje k umělé inteligenci jako ke klíčové součásti své bezpečnostní strategie.  Celkem 33 % firem ji již integrovalo do svých strategií ochrany souborů, dalších 29 % plánuje její zavedení do konce příštího roku.

„Umělá inteligence je dnes nepostradatelným nástrojem pro odhalování a eliminaci moderních hrozeb, avšak zároveň vyžaduje jasná pravidla a bezpečnostní mechanismy, aby byla její integrace efektivní a bezpečná,“ říká Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource.

Průzkum odhalil, že třetina společností začlenila AI do svých bezpečnostních strategií s pozitivními výsledky. Celkem 59 % uživatelů hodnotí AI jako velmi nebo vysoce efektivní v posílení bezpečnostní zralosti organizace.

Podle zástupců firem pomáhá AI především redukovat bezpečnostní rizika (50 %), snižovat náklady (41 %) a zlepšovat provozní efektivitu (33 %). Současně však 29 % firem zakazuje používání generativní AI pro manipulaci s daty, což podle odborníků odráží současné regulační a bezpečnostní výzvy.

Zdroj: ComSource

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

