Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  AI optimismus mezi IT prodejci. Dvě třetiny věří, že umělá inteligence dokáže vylepšit většinu produktů

AI optimismus mezi IT prodejci. Dvě třetiny věří, že umělá inteligence dokáže vylepšit většinu produktů

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Umělá inteligence v IT infrastruktuře 2025
Autor: Exponet
Prodejci podle zjištění Zebra systems umělou inteligenci vesměs vítají, často ale narážejí na konzervativní naladění koncových zákazníků.

Společnost Zebra systems na základě průzkumu mezi svými partnery zjistila, že dvě třetiny z nich vítají vylepšování IT produktů o funkce umělé inteligence. Zároveň přes 70 % dotázaných věří, že čas vložený do osvojení práce s AI se vyplatí či ušetří násobně více práce a času.

Dotazování dále odhalilo, že 83 % IT partnerů má pozitivní vztah k umělé inteligenci a 13 % neutrální/vyčkávací. Pouze 4 % jí nevěří, nebo s ní mají vážný problém.

S N-able snadno do MSP Přečtěte si také:

S N-able snadno do MSP

Celkem 18 % dotázaných věří, že přidávání AI funkcí do zavedených produktů významně vylepší každý IT produkt, 48 % pak většinu produktů a pro 29 % to někde dává smysl a někde ne. Téměř tři čtvrtiny (72 %) se domnívají, že osvojení práce s AI se vyplatí či ušetří práci i čas.

Například nadpoloviční většina (53 %) partnerů věří tomu, že AI dokáže šetřit čas automatizací odpovědí na většinu e-mailů. Čtvrtina (26 %) to zatím nedokáže posoudit. Pětina (21 %) si myslí, že to spíše či určitě není možné. Pouze 5 % respondentů se domnívá, že by je AI mohla připravit o práci.

Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

„V jednom z dřívějších průzkumů nám 75 % partnerů odpovědělo, že jejich klíčoví zákazníci jsou ve vztahu k moderním technologiím a inovacím převážně konzervativně naladění,“ řekl Marek Prorok, specialista na AI a VR řešení v Zebra systems. „Proto nás aktuální výsledky, které ilustrují mnohem optimističtější pohled na inovativní technologie, příjemně překvapily.“

Zdroj: Zebra systems

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Těžba dat versus strojové učení

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing