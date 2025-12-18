AI optimismus mezi IT prodejci. Dvě třetiny věří, že umělá inteligence dokáže vylepšit většinu produktů

Společnost Zebra systems na základě průzkumu mezi svými partnery zjistila, že dvě třetiny z nich vítají vylepšování IT produktů o funkce umělé inteligence. Zároveň přes 70 % dotázaných věří, že čas vložený do osvojení práce s AI se vyplatí či ušetří násobně více práce a času.
Dotazování dále odhalilo, že 83 % IT partnerů má pozitivní vztah k umělé inteligenci a 13 % neutrální/vyčkávací. Pouze 4 % jí nevěří, nebo s ní mají vážný problém.
Celkem 18 % dotázaných věří, že přidávání AI funkcí do zavedených produktů významně vylepší každý IT produkt, 48 % pak většinu produktů a pro 29 % to někde dává smysl a někde ne. Téměř tři čtvrtiny (72 %) se domnívají, že osvojení práce s AI se vyplatí či ušetří práci i čas.
Například nadpoloviční většina (53 %) partnerů věří tomu, že AI dokáže šetřit čas automatizací odpovědí na většinu e-mailů. Čtvrtina (26 %) to zatím nedokáže posoudit. Pětina (21 %) si myslí, že to spíše či určitě není možné. Pouze 5 % respondentů se domnívá, že by je AI mohla připravit o práci.
„V jednom z dřívějších průzkumů nám 75 % partnerů odpovědělo, že jejich klíčoví zákazníci jsou ve vztahu k moderním technologiím a inovacím převážně konzervativně naladění,“ řekl Marek Prorok, specialista na AI a VR řešení v Zebra systems. „Proto nás aktuální výsledky, které ilustrují mnohem optimističtější pohled na inovativní technologie, příjemně překvapily.“
Zdroj: Zebra systems