Umělá inteligence se postupně zabydluje v českých firmách. Její využití meziročně výrazně vzrostlo, skutečně pokročilé nasazení ale zatím zůstává spíše výjimkou. Podle studie společnosti Amazon Web Services (AWS), kterou zpracovala výzkumná společnost Strand Partners, používá AI už 41 % českých podniků. V roce 2025 to přitom bylo pouze 29 %.
Samotné zavedení umělé inteligence však ještě neznamená, že ji firmy dokážou naplno využít. Pouze 15 % podniků dosáhlo pokročilé fáze integrace, která zahrnuje například vlastní AI systémy, kombinování více modelů nebo nasazení agentní a autonomní umělé inteligence. Většina firem, konkrétně 59 %, ji nadále používá hlavně k základním úkolům zaměřeným na zvýšení efektivity.
Studie zároveň ukazuje, že firmy už AI nepovažují pouze za doplňkový technologický nástroj. Pro 64 % podniků představuje vysokou nebo nejvyšší prioritu a 72 % respondentů uvádí, že hraje důležitou či klíčovou roli v jejich obchodní strategii.
AI přináší měřitelné výsledky, vedou startupy
Podniky, které umělou inteligenci zavedly, už podle průzkumu pozorují konkrétní přínosy. 71 % z nich hlásí měřitelné zvýšení produktivity a 66 % očekává, že AI podpoří růst jejich podnikání v následujícím roce. Více než polovina firem využívajících AI, konkrétně 54 %, zároveň uvádí zrychlení inovačních cyklů.
Ještě výraznější výsledky vykazují startupy. Umělou inteligenci využívá 77 % z nich a 72 % startupů, které ji nasadily, potvrzuje rychlejší inovační cykly. Právě mladé technologické společnosti tak patří mezi hlavní tahouny zavádění nových technologií v českém podnikatelském prostředí.
Rozdíly mezi jednotlivými podniky se přitom mohou dále prohlubovat. Zatímco část firem využívá AI především jako nástroj pro automatizaci rutinních činností, pokročilejší organizace ji zapojují přímo do vývoje produktů, služeb a obchodních modelů. Další posun mohou přinést zejména agentní systémy, pokročilá automatizace a fyzická AI.
Zaměstnanci používají AI pokročileji než v práci
Zajímavý je také rozdíl mezi využíváním umělé inteligence v zaměstnání a v soukromém životě. Podle studie používá AI nástroje denně 27 % Čechů a dalších 22 % alespoň jednou týdně. Celkem 40 % pracujících přiznává, že umělou inteligenci využívá pokročileji v osobním životě než na pracovišti.
To naznačuje, že zájem zaměstnanců o nové technologie předbíhá jejich zavádění ze strany zaměstnavatelů. Třetina pracujících (34 %) už uvádí, že AI výrazně ovlivňuje jejich práci. Z těchto lidí vnímá její dopad pozitivně 65 % respondentů.
Problémem však zůstává nedostatečné vzdělávání. Školení zaměřené na umělou inteligenci absolvovalo během posledního roku pouze 21 % zaměstnanců, přestože by o další vzdělávání v digitálních dovednostech mělo zájem 48 % z nich. Mezi hlavní překážky patří nedostatek času, který uvedlo 44 % respondentů, a náklady, které zmínilo 28 %.
Firmám chybějí znalosti i peníze
Samotné podniky přiznávají, že na příchod pokročilejších technologií nejsou dostatečně připravené. Pouze 18 % firem se cítí plně nebo velmi dobře připraveno na zavádění technologií nové generace, mezi které patří agentní AI, pokročilá robotika nebo fyzická umělá inteligence.
Největší překážkou je nedostatek potřebných dovedností, který uvedlo 46 % podniků. Dalších 38 % naráží na nedostatečné interní finanční zdroje. Situace je komplikovaná také u startupů. Téměř polovina z nich (44 %) by kvůli lepším možnostem financování, rychlejšímu růstu a přístupu na větší trhy zvážila odchod z Evropy.
Třetina firem nerozumí evropskému AI Actu
Vedle nedostatku odborníků a financí komplikuje zavádění umělé inteligence také regulace. 33 % českých firem nerozumí svým rolím a povinnostem vyplývajícím z evropského nařízení AI Act. Další čtvrtina podniků (25 %) označuje regulační nejistotu za jednu z překážek širšího využívání AI.
Firmy zároveň vynakládají stále větší část technologických rozpočtů na dodržování národních a mezinárodních předpisů. Podle vlastního odhadu na tyto účely směřují 40 % svých technologických rozpočtů, zatímco před rokem to bylo 37 %. Největší část těchto výdajů připadá na ochranu osobních údajů a soukromí (43 %), následuje řízení kybernetických rizik (34 %) a právní poradenství (25 %).
„Zjištění ukazují, že Česká republika má v oblasti AI skutečnou dynamiku. Zavádění se zrychluje, podniky vidí hmatatelnou hodnotu a naše startupy udávají tempo. Vidíme příležitost pomoci dalším organizacím posunout se od základního použití k transformativním aplikacím, které posilují dlouhodobou konkurenceschopnost,“ uvedl Tibor Kolejak, Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti AWS.
Studii Unlocking the Czech Republic’s AI Potential 2026 zpracovala pro Amazon Web Services nezávislá výzkumná společnost Strand Partners. Průzkum proběhl v roce 2026 a zahrnoval online dotazování mezi 1 000 vedoucími pracovníky českých firem a 1 000 občany České republiky. Výsledky byly reprezentativní z hlediska velikosti podniků, odvětví, regionů, věku a pohlaví respondentů.
Zdroj: AWS