AI už hackerům jen nepomáhá. Nově sama provádí kybernetické útoky

Společnost Check Point Software Technologies zveřejnila výroční zprávu AI Security Report 2026, která upozorňuje na zásadní změnu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podle jejích autorů už umělá inteligence neslouží pouze jako pomocník při přípravě útoků, ale stále častěji se sama aktivně podílí na jejich realizaci. AI dokáže s minimálním dohledem člověka provádět jednotlivé kroky útoku a výrazně zkracuje čas, který mají obránci na reakci.
AI zvládne tisíce útočných příkazů
Výzkumníci Check Pointu zdokumentovali případy, kdy útočníci využili komerční AI nástroje k autonomnímu průniku do systémů i analýze odcizených dat. V jednom z popsaných útoků na devět mexických vládních institucí provedla umělá inteligence během 34 útočných fází celkem 5 317 příkazů, přičemž jeden model pomáhal s průzkumem napadených sítí a druhý analyzoval získaná data a plánoval další postup.
Podle zprávy se výrazně zkracuje také čas mezi zveřejněním nové bezpečnostní chyby a vznikem funkčního exploitu. Zatímco dříve měli správci na instalaci oprav často několik dní, dnes může AI vytvořit nástroj pro zneužití zranitelnosti během několika hodin. Některé státní instituce proto zkracují lhůty pro odstranění kritických chyb na pouhých 12 hodin.
Deepfake tváře matou i odborníky
Check Point upozorňuje také na rostoucí riziko spojené s ověřováním identity. Moderní AI dokáže věrohodně napodobit hlas, tvář, dokumenty i živé video. Odborníci přitom podle citované studie správně rozpoznají AI generované obličeje pouze ve 41 % případů. Firmy by proto neměly spoléhat pouze na vizuální ověření identity, ale využívat vícefaktorové ověřování a nezávislé potvrzení prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.
Významnou část rizik podle zprávy nepředstavují samotní útočníci, ale běžné používání generativní AI zaměstnanci. Počet vysoce rizikových podnikových promptů se během posledního roku zdvojnásobil – zatímco dříve připadal jeden rizikový prompt přibližně na padesát dotazů, dnes je to každý pětadvacátý. Průměrná organizace navíc každý měsíc používá kolem deseti různých AI aplikací, z nichž řada není oficiálně schválena.
Podvody jsou stále propracovanější
Analytici Check Pointu upozorňují také na nové typy podvodů využívajících umělou inteligenci. Příkladem je phishing jako služba (Phishing-as-a-Service), kde AI analyzuje kompromitované e-mailové schránky a automaticky připravuje personalizované phishingové zprávy. Zpráva zmiňuje také podvodnou kampaň označenou jako Truman Show, při níž útočníci pomocí AI vytvořili falešné investory, diskusní skupiny, mobilní aplikace i obchodní výsledky s cílem přesvědčit oběti k převodu peněz bez použití malwaru nebo přímého napadení zařízení.
Check Point doporučuje organizacím zaměřit se nejen na ochranu před útoky využívajícími AI, ale také na zabezpečení vlastních AI systémů a kontrolu jejich používání zaměstnanci. Součástí strategie by měla být průběžná kontrola AI aplikací, ochrana citlivých dat i automatizované odhalování bezpečnostních rizik v reálném čase.
Zdroj: Check Point