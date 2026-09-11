AI zdražuje i serverové procesory. ČMIS investuje 100 milionů do hardwaru

Trh s IT hardwarem čelí další vlně problémů s dostupností a cenami. Po pamětech a pevných discích se podle společnosti ČMIS tlak způsobený rostoucí poptávkou po infrastruktuře pro umělou inteligenci přesouvá také na serverové procesory. Firma proto nakupuje hardware do zásoby a jednorázově do něj investuje 100 milionů korun.
ČMIS pořizuje 44 procesorů AMD EPYC
Součástí investice je 22 serverů Dell R7725×d osazených celkem 44 procesory AMD EPYC 9655. ČMIS uvádí, že jde v současnosti o největší jednorázovou instalaci těchto procesorů v České republice a jednu z největších v Evropě. Celá sestava bude doplněna o 50 TB operační paměti.
Firma chce díky nákupu vytvořit zásobu výpočetního výkonu, který bude možné zákazníkům nabídnout bez čekání na další dodávky komponent. Investice má podle ČMIS sloužit především pro služby Managed Kubernetes a budování privátních cloudů.
Po pamětech a discích přicházejí na řadu procesory
Podle ČMIS se problémy s dodávkami hardwaru v uplynulých měsících týkaly především pamětí a úložišť. Společnost uvádí, že ceny pamětí od loňska vzrostly až desetinásobně, zatímco ceny disků se zvýšily šestinásobně. Dodací lhůty enterprise hardwaru se zároveň podle firmy prodloužily z týdnů na měsíce.
Nyní se tlak přesouvá také na procesory. Výrobci CPU podle ČMIS uzavírají dlouhodobé kontrakty a část výrobních kapacit se přesouvá směrem k AI čipům. To má následně ovlivňovat dostupnost i cenu běžného serverového vybavení.
Společnost očekává, že napjatá situace na trhu s hardwarem nebude vyřešena minimálně do konce roku 2027. Jde však o odhad ČMIS, nikoliv o oficiální prognózu celého trhu.
Výkon do zásoby místo čekání na dodávky
ČMIS svou investici zdůvodňuje také změnou způsobu, jakým firmy pořizují IT infrastrukturu. Zatímco dříve bylo možné výkon postupně dokupovat podle aktuální potřeby a počítat s relativně předvídatelnými cenami i termíny dodání, současná situace podle společnosti tuto strategii komplikuje.
„Nyní ale zkrátka musíme investovat do zásoby výkonu, abychom byli připraveni,“ uvedl generální ředitel ČMIS Václav Svátek. Podle něj má vlastní zásoba hardwaru firmě umožnit garantovat dostupný výkon zákazníkům i v případě dalšího růstu cen nebo prodlužování dodacích lhůt.
ČMIS cílí na cloud a e-commerce
ČMIS patří mezi české poskytovatele hostingu, cloudových a serverových řešení. Nabízí například hosting aplikačních prostředí, databází a úložišť nebo privátní cloud. Mezi zákazníky v oblasti e-commerce podle společnosti patří například Rohlik Group a Sportisimo.
Nově nakoupený hardware má rozšířit především kapacitu pro cloudové služby a další infrastrukturu, kde je potřeba vysoký a současně okamžitě dostupný výpočetní výkon. Celková hodnota investice ve výši 100 milionů korun představuje podle ČMIS přibližně třetinu jejího obratu.
Zdroj: ČMIS