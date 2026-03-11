Channeltrends  »  Novinky  »  Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

loga společností Amazon a OpenAI
Autor: AWS
Amazon s AWS má zájem být v první linii vývoje modelů OpenAI, pro vývojáře aplikací a AI agentů vytvoří speciální vývojové prostředí nové generace.

OpenAI a Amazon oznámily dlouhodobé strategické partnerství, v rámci nějž Amazon investuje do OpenAI 50 miliard dolarů – nejdříve 15 miliard a dalších 35 miliard po splnění stanovených podmínek. Cíl je jasný, urychlit inovace v oblasti AI pro podniky, startupy i jednotlivce po celém světě.

OpenAI a Amazon se zavázaly, že společně vyvinou tzv. Stateful Runtime Environment, vývojové prostředí nové generace postavené na modelech OpenAI, dostupné prostřednictvím Amazon Bedrock. Řešení umožní vývojářům vytvářet aplikace a agenty AI v produkčním měřítku, se zachováním kontextu, paměti a přístupu k nástrojům a datovým zdrojům. Spuštění prostředí se očekává v nejbližších měsících.

AWS se stane výhradním externím poskytovatelem cloudové distribuce pro platformu OpenAI Frontier – pokročilé podnikové řešení, které organizacím umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat týmy AI agentů fungujících v reálných obchodních systémech, s integrovanou správou a zabezpečením na podnikové úrovni.

AIT26

Tím otázka financování nekončí. OpenAI a AWS zároveň rozšiřují stávající smlouvu v hodnotě 38 miliard dolarů o dalších 100 miliard dolarů na 8 let. OpenAI se zavazuje využít přibližně 2 gigawatty výpočetního výkonu Trainium prostřednictvím infrastruktury AWS – včetně čipů Trainium3 a Trainium4, jejichž dodávka je plánována na rok 2027.

Zdroj: AWS

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Prodávají, protože musí. Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky