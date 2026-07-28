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Andrea Bělková (Microsoft): Lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
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Koncept pracovního pohovoru HR Manager vede pohovory s kandidátem na volné místo. Hon na hlavu a nábor. Zaměstnanec společnosti. Obchodní jednání a konverzace. Vektorová ilustrace.
Autor: Shutterstock
Microsoft staví nábor IT talentů na LinkedInu, doporučeních a univerzitách, zároveň si buduje dlouhodobou databázi kandidátů a otevírá hybridní pozice napříč regiony, popisuje v anketě Channeltrends Andrea Bělková, personální ředitelka Microsoftu pro ČR a SR
Velká anketa Channeltrends: Nábor talentů do IT vyžaduje pečlivou práci Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Nábor talentů do IT vyžaduje pečlivou práci

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?

personální ředitelka Andrea Bělková, Microsoft Česká republika a Slovensko

 Andrea Bělková,  personální ředitelka (Microsoft Česká republika a Slovensko)

Autor: Microsoft

Nejvíc se nám osvědčuje kombinace cíleného vyhledávání na LinkedInu, doporučení od vlastních zaměstnanců a dlouhodobé spolupráce s univerzitami a komunitami zaměřenými na konkrétní technologii. S rostoucím nedostatkem odborníků se posouváme od původního hledání hotových profilů k budování databáze talentů – udržujeme kontakt s kandidáty, kteří dnes nehledají, ale za rok mohou být relevantní. Roli hraje i to, že čím dál víc otevíráme pozice napříč regionem a podporujeme hybridní režim práce.

Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?

Interní mobilita je pro nás strategická priorita. Investujeme do strukturovaného learningu – od certifikací přes mentoring až po rotace mezi týmy a zeměmi. Klíčové je, že lidé vidí konkrétní kariérní cesty a mají manažery, kteří jsou hodnoceni i podle toho, jak rozvíjejí svůj tým. Otevřené pozice obsazujeme nejprve interně a podporujeme přechody i mezi obory – obchodník se může vypracovat do technické role a naopak. 

Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?

Plat je důležitý, ale dávno není rozhodující. Kandidáti řeší smysl práce, flexibilitu, kulturu týmu a možnost dál růst. Stále silnější téma je well-being a psychologické bezpečí – lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou. Reagujeme transparentní komunikací už od prvního interview, jasným popisem reálného obsahu role a férovým hybridním modelem. Velký důraz klademe i na inkluzivní prostředí a na to, aby manažeři uměli vést tým napříč generacemi a životními situacemi.

Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?

Plat je důležitý, ale dávno není rozhodující. Kandidáti řeší smysl práce, flexibilitu, kulturu týmu a možnost dál růst. Stále silnější téma je well-being a psychologické bezpečí – lidé chtějí pracovat tam, kde mohou být sami sebou. Reagujeme transparentní komunikací už od prvního interview, jasným popisem reálného obsahu role a férovým hybridním modelem. Velký důraz klademe i na inkluzivní prostředí a na to, aby manažeři uměli vést tým napříč generacemi a životními situacemi.

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Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

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Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

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