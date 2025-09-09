Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Autor: Zebra Systems
Zebra systems není jen AI-ready, ale je AI aktivní, zdůrazňuje v závěrečné epizodě velké ankety Channeltrends o umělé inteligenci v distribuci Marek Prorok, specialista na řešení Company Un(Hacked) ve společnosti Zebra systems.
Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?

Nejsme jen připraveni. Jsme v akci. Jsme AI aktivní. Naši kolegové pracují s nástroji AI od samého začátku, ale individuálně. Nastartovali jsme proto interní schůzky, kde svoje zkušenosti sdílíme, a na základě toho formulujeme strategické změny.

Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?

Jeden příklad za všechny je Eloquens AI. Jde o pokročilý nástroj pro automatizaci e-mailové komunikace, který využívá umělou inteligenci k efektivnímu zpracování e-mailů. Umožňuje firmám všech velikostí zvládat intenzivní e-mailovou komunikaci s vyšší efektivitou a nižšími náklady. My tento nástroj nejen distribuujeme našim partnerům, ale i sami využíváme.

Povrchní pozorovatel by mohl říct, že místo člověka teď odpovídá automat. Ale AI se mnohem lépe zorientuje v datových podkladech i aktualitách, které třeba na web nahrál váš kolega a vy o nich ještě nevíte. A před odesláním se samozřejmě můžete na e-mail ještě podívat a upravit ho.

 

Vzděláváte své zaměstnance o AI?

Ano, vzděláváme se skupinově i individuálně a nejdůležitější je, že i své individuální objevy dokážeme sdílet v týmu. Prvky umělé inteligence obsahuje také náš vzdělávací produkt Company (Un)Hacked (CUH), který distribuujeme v České republice a na Slovensku.

Sledujte seriál Anketa Channeltrends o distribuci

CUH je klasický kyberbezpečnostní trénink, který ale probíhá inovativně ve virtuální realitě. Metodou obrácených rolí se účastník tréninku vžije do role hackera a útočí na vybrané klienty. AI mu v tom pomáhá, takže vlastně okrajově jde i o trénink umělé inteligence. Hlavním cílem ale je zvýšit obezřetnost před hackerskými útoky. A v době boomu AI samozřejmě jde o stále rafinovanější útoky, takže tato témata spolu úzce souvisejí.

