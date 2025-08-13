Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Petr Vaněk (AT Computers)

Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?
AI s sebou přináší nové možnosti, jak přistupovat k datům, procesům i komunikaci. Ještě nějakou dobu potrvá, než se její reálný dopad naplno projeví, ale už teď je jasné, že se bude postupně promítat do každodenního fungování firem. Důležité bude najít rovnováhu mezi technologickými možnostmi a jejich smysluplným využitím v praxi.
Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?
Už ano, ale vybíráme si to vhodné, efektivní, přínosné. Nejdůležitější je teď pro nás vzdělávání a praktické testování nástrojů, které dovedou opravdu pomoct obchodníkům i zákazníkům. Využíváme AI například pro generování podkladů, úpravy textů a zejména vyhledávání vhodných produktů podle zadání výběrových řízení a podobně.
Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?
Reselleři získají přesnější a rychlejší informace, přehlednější reporting, lepší doporučení zboží i podporu pro tvorbu marketingových materiálů. Pokud jim ukážeme, jak AI prakticky využít v jejich každodenní práci, pomůže jim to zlepšit prodejní efektivitu.
Vzděláváte své zaměstnance o AI?
Zaměstnancům společně s výrobky na školeních ukazujeme, jak AI nástroje využívat bezpečně a prakticky – nejen teoreticky. Často jde o odstraňování zbytečných obav z „neznámého“, ale také o hledání konkrétních užitečných scénářů pro běžnou práci.
Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?
AI začíná být běžnou součástí IT produktů a služeb – od notebooků, které pomocí AI optimalizují výkon, přes bezpečnostní řešení, jež „chytře“ reagují na hrozby, až po nástroje na zpracování dat a automatizaci. Výrobci i zákazníci ji začínají brát jako standardní funkci, ne jako něco navíc. Pro nás to znamená měnit způsob, jak o produktech mluvíme – nejen co umějí, ale i jak konkrétně pomáhají v praxi.
S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?
Jednou z hlavních výzev bude udržet tempo – jak technologické, tak znalostní. Další je obecně důvěra v AI, odpovědnost za její rozhodnutí, bezpečnost dat a schopnost rozlišit přínosné nástroje od přehnaných očekávání. A v neposlední řadě – najít lidi, kteří AI nejen rozumějí, ale umějí s ní i pracovat.
Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?
Pro resellery je to šance, jak se odlišit a být pro zákazníky ještě cennějším partnerem. Mohou pomáhat firmám vyznat se v nových AI technologiích, ukázat jim konkrétní přínosy a nabídnout řešení na míru. Zároveň si můžou sami zjednodušit a zefektivnit svou práci – od tvorby nabídek po zákaznickou péči.
