Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Roman Kalivoda, ředitel nákupu distribuční společnosti SWS
Autor: SWS
Umělá inteligence zásadním způsobem promění robotizaci logistiky i přizpůsobování nabídky na míru, domnívá se ředitel nákupu SWS Roman Kalivoda v exkluzivní anketě Channeltrends mezi hlavními distributory na lokálním trhu.
Velká anketa Channeltrends: Jak si stojí česká distribuce v éře umělé inteligence Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Jak si stojí česká distribuce v éře umělé inteligence

Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?

Roman Kalivoda, ředitel nákupu distribuční společnosti SWS

 Roman Kalivoda

ředitel nákupu, SWS

AI umožní prediktivní analýzu poptávky, optimalizaci tras a efektivnější řízení zásob, což povede ke snížení nákladů. Velkou roli zde bude hrát také robotizace logistiky. Ve skladech a distribučních centrech se stále častěji objevují autonomní systémy, od robotických manipulátorů až po samořiditelné přepravní prostředky. Díky AI bude možné lépe identifikovat potenciální problémy v dodavatelských řetězcích, předcházet zpožděním a minimalizovat výpadky v distribuci.

Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?

V Also sledujeme nejnovější inovace a trendy a jako distributor jsme na AI připraveni.

Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?

Samozřejmě díky AI mohou reselleři lépe porozumět individuálním potřebám a preferencím svých zákazníků, a tím přizpůsobit nabídku služeb skutečně na míru. Výsledkem je pak větší spokojenost obchodních partnerů.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z června 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Vzděláváte své zaměstnance o AI?

Ano, vzdělávání v oblasti umělé inteligence je pro nás velmi důležité. AI nám pomáhá zefektivnit práci i lépe reagovat na potřeby zákazníků, a proto chceme, aby naši zaměstnanci dobře rozuměli tomu, jak ji využívat. A protože věříme v chytrá řešení, aktivně využíváme i Microsoft Copilot.

Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?

I když změny nemusejí být na první pohled viditelné, AI zásadně ovlivňuje IT trh. Pomáhá vývojářům při testování aplikací, analýze dat či generování kódu, což zrychluje vývoj a snižuje náklady softwarových firem. Odborníci očekávají, že AI ovlivní významné procento pracovních míst, především v určitých segmentech a oborech. Některé pozice mohou zaniknout, ale zároveň vzniknou nové, specializované na správu a efektivní využití umělé inteligence.

Sledujte seriál Anketa Channeltrends o distribuci nebo obecnější seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?

S rozvojem AI se zvýší riziko kybernetických útoků. Firmy budou muset výrazně investovat do bezpečnosti, aby ochránily data a infrastrukturu. Celý trh, od výrobců přes distributory a resellery až po koncové zákazníky, bude muset své strategie přizpůsobit rychlému nástupu nových technologií.

Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?

Příležitostí je mnoho. Od optimalizace nabídky produktů přes předvídání zákaznických potřeb až po e-mailový marketing a cílené oslovení zákazníků. AI pomůže také s inteligentním řízením zásob a zlepšením zákaznické podpory pomocí chatbotů či virtuálních asistentů.

Zdroj: Channeltrends

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Seriál: Anketa Channeltrends o distribuci
Přečtěte si všechny díly seriálu Anketa Channeltrends o distribuci nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Kulatý stůl o distribuci: Specializované vztahy a podpora (3. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specializované vztahy a podpora (3. díl)
Canalys: Nařízení o ekodesignu zmrazilo evropský trh chytrých telefonů
Canalys: Nařízení o ekodesignu zmrazilo evropský trh chytrých telefonů
Škodlivý software je čím dál složitější, jak ho odhalit a jak se bránit?
Škodlivý software je čím dál složitější, jak ho odhalit a jak se bránit?
Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá
Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Konec poskytování součinností v exekucích?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů