Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)

Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?
AI umožní prediktivní analýzu poptávky, optimalizaci tras a efektivnější řízení zásob, což povede ke snížení nákladů. Velkou roli zde bude hrát také robotizace logistiky. Ve skladech a distribučních centrech se stále častěji objevují autonomní systémy, od robotických manipulátorů až po samořiditelné přepravní prostředky. Díky AI bude možné lépe identifikovat potenciální problémy v dodavatelských řetězcích, předcházet zpožděním a minimalizovat výpadky v distribuci.
Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?
V Also sledujeme nejnovější inovace a trendy a jako distributor jsme na AI připraveni.
Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?
Samozřejmě díky AI mohou reselleři lépe porozumět individuálním potřebám a preferencím svých zákazníků, a tím přizpůsobit nabídku služeb skutečně na míru. Výsledkem je pak větší spokojenost obchodních partnerů.
Vzděláváte své zaměstnance o AI?
Ano, vzdělávání v oblasti umělé inteligence je pro nás velmi důležité. AI nám pomáhá zefektivnit práci i lépe reagovat na potřeby zákazníků, a proto chceme, aby naši zaměstnanci dobře rozuměli tomu, jak ji využívat. A protože věříme v chytrá řešení, aktivně využíváme i Microsoft Copilot.
Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?
I když změny nemusejí být na první pohled viditelné, AI zásadně ovlivňuje IT trh. Pomáhá vývojářům při testování aplikací, analýze dat či generování kódu, což zrychluje vývoj a snižuje náklady softwarových firem. Odborníci očekávají, že AI ovlivní významné procento pracovních míst, především v určitých segmentech a oborech. Některé pozice mohou zaniknout, ale zároveň vzniknou nové, specializované na správu a efektivní využití umělé inteligence.
S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?
S rozvojem AI se zvýší riziko kybernetických útoků. Firmy budou muset výrazně investovat do bezpečnosti, aby ochránily data a infrastrukturu. Celý trh, od výrobců přes distributory a resellery až po koncové zákazníky, bude muset své strategie přizpůsobit rychlému nástupu nových technologií.
Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?
Příležitostí je mnoho. Od optimalizace nabídky produktů přes předvídání zákaznických potřeb až po e-mailový marketing a cílené oslovení zákazníků. AI pomůže také s inteligentním řízením zásob a zlepšením zákaznické podpory pomocí chatbotů či virtuálních asistentů.
