Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)

Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?
AI zrychlí a zefektivní celou distribuční vertikálu – od predikcí poptávky přes optimalizaci zásob až po personalizovaný marketing a zákaznický servis. Rutinní úkony nahradí automatizace a lidé se budou moci více soustředit na strategické vztahy a rozvoj.
Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?
Ano, aktivně se připravujeme. Nejde jen o technologie, ale i o změnu myšlení a přístupů. Zavádíme nástroje pro predikci prodeje, datovou analýzu i obsahovou tvorbu s podporou AI. Vytváříme interní AI hub a zkoušíme nové modely spolupráce napříč týmy.
Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?
Změny jim přinesou vyšší rychlost, lepší dostupnost dat, kvalitnější podporu a nástroje na míru. AI pomůže například s přesnějšími doporučeními produktů, predikcí zásobování, ale i tvorbou lokálních kampaní. Cílem je, aby se reseller mohl víc soustředit na zákazníka, zatímco my mu pomáháme růst.
Vzděláváte své zaměstnance o AI?
Ano, vzdělávání v oblasti AI je pro nás teď zásadní. Pravidelně pořádáme interní workshopy, školení a sdílíme zkušenosti z praxe napříč týmy. Testujeme nové nástroje, učíme se chybami a stavíme interní komunitu lidí, kteří se v AI chtějí posouvat.
Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?
Zásadně. AI není jen nová technologie – je to urychlovač inovací. Mění se způsob vývoje softwaru, podpory zákazníků, prodeje i správy IT infrastruktury. IT trh přechází z reaktivního na prediktivní. Zároveň ale roste tlak na etiku, bezpečnost a důvěru v technologie.
S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?
Výzev je několik: zvládnout tempo změn, přetvořit firemní procesy a vzdělat lidi. AI je silný nástroj, ale bez porozumění a důvěry může působit chaos. Každý článek řetězce – od výrobce po zákazníka – bude muset přehodnotit způsob práce, najít nové kompetence a překonat počáteční odpor. Klíčové budou flexibilita a otevřenost.
Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?
AI otevírá resellerům prostor být více konzultantem než jen dodavatelem. Pomůže jim rychleji vyhodnocovat potřeby zákazníků, nabízet relevantnější řešení a efektivněji řídit celý obchodní cyklus. Kdo AI zapojí do marketingu, zákaznické péče i správy portfolia, získá náskok.
