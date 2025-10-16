Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Bartoš (EET Group)

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?
V roce 2024 zaznamenáváme výrazný růst investic do on-line reklamy, především v segmentech displejů a programatické reklamy. Digital signage tak přirozeně navazuje na tento trend digitalizace komunikace, zejména v retailu (například Tesco, McDonald’s), bankovnictví či pohostinství.
Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití?
Digitální zobrazovací zařízení mají velmi široké využití – od veřejných prostor až po interní firemní komunikaci. Najdeme je tedy např. v retailu, bankovnictví, dopravě a městské infrastruktuře, zdravotnictví, školství a samozřejmě i v korporátním sektoru.
Máte nějaký zajímavý use case?
Zmínil bych instalaci pro dánské dráhy, který realizoval náš partnerský tým Ernitec společně s ATEA Denmark. Projekt spočíval v upgradu monitorů pro lepší viditelnost strojvedoucích i bezpečnost cestujících. Dodali jsme na míru vyvinuté ultra světlé monitory se svítivostí 2 000 nitů. Instalace byla navržena jako plug-and-play, což výrazně zkrátilo čas a složitost nasazení. Celý projekt byl také nákladově efektivní, splnil rozpočtové požadavky bez kompromisů na výkonu.
Lze na dodávky displejů navázat i služby?
Ano, nabízíme jak servisní, tak obsahové služby, které pomáhají našim klientům maximalizovat efektivitu jejich digital signage řešení.
Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?
Naše značka Ernitec vyrábí např. digital signage monitory s voděodolností IP67, antivandal provedením do venkovních prostor se svítivostí 3 000 nitů. Dokážeme tyto monitory vyrábět již od jednoho kusu, což je pro naše klienty velká výhoda. Novinkou je unikátní řešení digital signage, jež přenáší napájení i videosignál pouze po jednom síťovém kabelu a nabízí výrazné zjednodušení instalace i údržby.
Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?
Ano, výše zmíněnou novinku jsme představili na konci září v rámci akce Klub integrátorů, kde návštěvníci měli příležitost naživo vidět celou řadu dalších zajímavých inovací renomovaných značek z našeho portfolia.
