Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Hurda (LG)

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Hurda (LG)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Technologie systémů strojového učení, přesná biometrická technologie rozpoznávání obličeje a koncept umělé inteligence. Zaměstnanci se přihlašují v kanceláři pomocí digitálního displeje s funkcí rozpoznávání obličeje.
Autor: Shutterstock
Roste počet integrátorů, kteří se věnují AV řešením, všímá si v exkluzivní anketě Jan Hurda, product & demand manager ID/IT ve společnosti LG. Zároveň zdůrazňuje, že samotný hardware se neobejde bez doprovodných služeb.
Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?

Z pohledu LG vnímáme postupný nárůst počtu integrátorů AV řešení, pod která digital signage spadá. S rostoucím povědomím o těchto technologiích přibývá také projektů – ať už jde o implementaci ověřených produktů, nebo o experimentování s novinkami.

Jan Hurda, B2B & B2C product & demand management, LG

Jan Hurda

product & demand manager ID/IT, LG

Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití? 

Prakticky kdekoliv, kde si to klient přeje. Digital signage má uplatnění v interiéru i exteriéru – v marketingu (reklamní displeje), při navigaci (např. digitální kiosky v obchodních centrech), ve filmovém průmyslu či v oblasti bezpečnosti (velíny, řídicí střediska). Lze je využít i v gastronomii k prezentaci menu nebo v umění jako médium pro výstavní instalace.

Máte nějaký zajímavý use case?

Transparentní OLED displeje LG byly instalovány v expozici České národní banky. Jde o unikátní využití technologie, které rozhodně stojí za návštěvu.

Lze na dodávky displejů navázat i služby?

Ano, samotný hardware se bez doprovodných služeb neobejde. LG nabízí rozšířené záruky, monitorovací nástroje i software pro správu obsahu. Významným prvkem naší nabídky je LG Business Cloud, který zahrnuje platformy SuperSign Cloud, Connected Care či Pro:Centric.

 

Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?

V hotelových televizích jsme byli mezi prvními, kdo plně integroval AirPlay i GoogleCast. Nabízíme také unikátní možnost Netflixu pro hotelové televizory – za předpokladu integrace s Property Management Systemem, který poskytujeme jak v cloudové verzi Pro:Centric, tak v on-premise řešení Pro:Centric Direct. V nových řadách signage displejů jsme navíc rozšířili možnosti práce s obrazem, což ocení především klienti, kteří kladou důraz na věrné podání barev podle firemních grafických manuálů.

Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?

Připravujeme uvedení vysoce svítivé Mesh LED s pozorovací vzdáleností pouhých sedm metrů. Je určena pro tzv. window-facing indoor instalace a kromě nízkého pixel pitche nabídne vysoký jas i dobrou transparentnost. Dále chystáme novou generaci MicroLED řešení LG Magnit a nové modelové řady ULQ a UHQ, jejichž uvedení plánujeme na konci roku.

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

