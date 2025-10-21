Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Hurda (LG)

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?
Z pohledu LG vnímáme postupný nárůst počtu integrátorů AV řešení, pod která digital signage spadá. S rostoucím povědomím o těchto technologiích přibývá také projektů – ať už jde o implementaci ověřených produktů, nebo o experimentování s novinkami.
Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití?
Prakticky kdekoliv, kde si to klient přeje. Digital signage má uplatnění v interiéru i exteriéru – v marketingu (reklamní displeje), při navigaci (např. digitální kiosky v obchodních centrech), ve filmovém průmyslu či v oblasti bezpečnosti (velíny, řídicí střediska). Lze je využít i v gastronomii k prezentaci menu nebo v umění jako médium pro výstavní instalace.
Máte nějaký zajímavý use case?
Transparentní OLED displeje LG byly instalovány v expozici České národní banky. Jde o unikátní využití technologie, které rozhodně stojí za návštěvu.
Lze na dodávky displejů navázat i služby?
Ano, samotný hardware se bez doprovodných služeb neobejde. LG nabízí rozšířené záruky, monitorovací nástroje i software pro správu obsahu. Významným prvkem naší nabídky je LG Business Cloud, který zahrnuje platformy SuperSign Cloud, Connected Care či Pro:Centric.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends ze září 2025.
Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?
V hotelových televizích jsme byli mezi prvními, kdo plně integroval AirPlay i GoogleCast. Nabízíme také unikátní možnost Netflixu pro hotelové televizory – za předpokladu integrace s Property Management Systemem, který poskytujeme jak v cloudové verzi Pro:Centric, tak v on-premise řešení Pro:Centric Direct. V nových řadách signage displejů jsme navíc rozšířili možnosti práce s obrazem, což ocení především klienti, kteří kladou důraz na věrné podání barev podle firemních grafických manuálů.
Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.
Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?
Připravujeme uvedení vysoce svítivé Mesh LED s pozorovací vzdáleností pouhých sedm metrů. Je určena pro tzv. window-facing indoor instalace a kromě nízkého pixel pitche nabídne vysoký jas i dobrou transparentnost. Dále chystáme novou generaci MicroLED řešení LG Magnit a nové modelové řady ULQ a UHQ, jejichž uvedení plánujeme na konci roku.
Zdroj: Channeltrends
