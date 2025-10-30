Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Leoš Lemberk (MMD)

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Leoš Lemberk (MMD)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Technologie systémů strojového učení, přesná biometrická technologie rozpoznávání obličeje a koncept umělé inteligence. Zaměstnanci se přihlašují v kanceláři pomocí digitálního displeje s funkcí rozpoznávání obličeje.
Autor: Shutterstock
O velké displeje mají zájem zejména podniky v automotive, zdravotnictví, retailu i v kritické infrastruktuře, vyjmenovává v anketě Channeltrends Leoš Lemberk, sales manager ve společnosti MMD.
Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?

Určitě je dobré zmínit prostor ve školství pro velké dotykové displeje a rozmach ve zdravotnictví. Zároveň je pravda, že velkým zákazníkům se toho prodává postupně méně, protože signage zařízení mají relativně dlouhý životní cyklus a jejich obměna je otázkou řady let. Tlak na co nejdelší životní cyklus je logický, protože pokud se bavíme o sítích poboček se stovkami panelů, jde o finančně nákladné projekty.

Leoš Lemberk sales manager, MMD

Leoš Lemberk

Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití? 

Z obchodního hlediska jsou dnes našimi největšími zákazníky firmy z oblasti automotive, lékárny + zdravotnictví, benzínky, retail nebo například trafiky, kritická infrastruktura či školství a sport.

Máte nějaký zajímavý use case?

Aktuálně do našich řešení přidáváme například podporu ovládání LED pásků. Pro zákazníky může jít o zajímavou přidanou hodnotu, protože prostřednictvím softwaru ArtemisOne budou moct obsloužit další část svých provozů. Dále umožňujeme již nyní přes USB připojit externí čidla a senzory včetně laserových bran a pohybových snímačů. Panely pak díky nim mohou reagovat na okolní dění – například na příchod zákazníka.

Lze na dodávky displejů navázat i služby?

Integrátoři poskytují nejen instalaci panelů, videostěn či LED řešení, ale mnohdy i správu obsahu její aktualizace s dohledem provozu celého řešení. Často s možností dalšího napojení na CMS systémy nebo interní dynamické zdroje dat ze strojů, zařízení nebo v nemocnicích napojení na přístroje hlídající zdravotní stav.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends ze září 2025.

Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?

Naše produkty nabízejí široké spektrum a možnosti nasazení ve všech možných sektorech, a to díky použitému průmyslovému systému Android. Ten je velice modulovatelný a lze použít nejen pro náš systém ArtemisOne Pro, ale mnohdy si integrátoři a zákazníci přizpůsobí vlastní aplikaci v panelu pro další širší použití.

Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?

Channeltrends Awards

Jednou z novinek jsou displeje na bázi elektronického inkoustu. Panely řady Tableaux nabízíme v různých velikostech a jejich největší výhodou je nízká spotřeba. Tato zařízení totiž odebírají energii jen v momentě, kdy se mění zobrazovaný obsah. Na konci roku se pak uskuteční generační obměna, která přinese například zvýšení maximálního jasu obrazovek. Tam, kde byl dříve standard 500 cd/m2, se dostaneme na 600 cd/m2. A modely, které začínaly na 700 cd/m2, nově přinesou 800 cd/m2.

Zuzana Bičíková

