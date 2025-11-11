Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Radek Pospíšil (Sharp/NEC)

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?
Z pohledu reálných obchodních případů vidíme aktuálně zájem v oblasti zdravotnictví a školství, kde je ale velmi intenzivní i otázka etická a vzdělávací. Z hlediska hardwaru pak můžeme zaznamenat poptávku zejména po tzv. dvLED stěnách, tedy obecně řečeno po větší ploše jak v indooru, tak v outdooru.
Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití?
Nemá smysl vyjmenovávat jednotlivé oblasti. Digitální reklama je všude obklopující prvek, ač to někdy nevnímáme. Je nutné ale říci, že nejde pouze o hardware a signage aplikaci. V samotném důsledku úspěch do jisté míry závisí na důvtipu, vkusu, kvalitě zobrazení a obsahu.
Máte nějaký zajímavý use case?
Bylo by nespravedlivé zmínit pouze jedno řešení, proto bych čtenáře odkázal na naše webové stránky. V oblasti produktových řešení je možné nalézt obrovskou škálu příkladů včetně velmi podrobně popsaných referencí.
Lze na dodávky displejů navázat i služby?
Naši partneři jsou schopni koncovým klientům nabídnout služby od tvorby kontentu až po jeho obsahovou správu a distribuci na koncová místa. Většina řešení funguje v cloudu a v neposlední řadě jsme schopni na aplikační vrstvě rovněž nabídnout i management ve smyslu správy hardwaru koncových zařízení.
Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?
V první řadě zákazníkům netvrdíme, že máme „patent“ na signage řešení, jelikož si uvědomujeme, že komplexní požadavky nelze uspokojit jediným řešením. I proto našim zákazníkům nabízíme celkem tři hardwarové platformy jako SDM/OPS s Intel procesory, Raspberry Pi4/Pi5 a SoC na bázi prostředí Android.
Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?
V souvislosti s naším končícím joint venture procesem se společností Sharp představíme kompletně aktualizované produktové portfolio hned tří řad LFD produktů. Od základního modelu série „E“, vybaveného oproti konkurenci zcela matným displejem a USB C vstupem, přes řadu série „M a P“ s možností hardwarové kalibrace barev a řetězení signálu, USB C atd. Displeje mají navíc možnost dodatečné instalace computing modulu SDM na bázi procesorů Intel, eventuálně jako alternativu instalaci modulu Raspberry Pi4, nebo Pi5. Také představíme celou řadu novinek v oblasti dvLED displejů a projektorů určených pro větší plochy.
