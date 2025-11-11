Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Radek Pospíšil (Sharp/NEC)

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Radek Pospíšil (Sharp/NEC)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Autor: Sharp/NEC
Digital signage je pestrý svět, nejde ale jen o hardware, konstatuje Radek Pospíšil, sales & marketing director Czech/Slovak ve společnosti Sharp/NEC. Úspěch se podle něj odvíjí i od vkusu a důvtipu.
Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?

Z pohledu reálných obchodních případů vidíme aktuálně zájem v oblasti zdravotnictví a školství, kde je ale velmi intenzivní i otázka etická a vzdělávací. Z hlediska hardwaru pak můžeme zaznamenat poptávku zejména po tzv. dvLED stěnách, tedy obecně řečeno po větší ploše jak v indooru, tak v outdooru.

Radek Pospíšil

sales & marketing director Czech/Slovak, Sharp/NEC

Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití? 

Nemá smysl vyjmenovávat jednotlivé oblasti. Digitální reklama je všude obklopující prvek, ač to někdy nevnímáme. Je nutné ale říci, že nejde pouze o hardware a signage aplikaci. V samotném důsledku úspěch do jisté míry závisí na důvtipu, vkusu, kvalitě zobrazení a obsahu.

Máte nějaký zajímavý use case?

Bylo by nespravedlivé zmínit pouze jedno řešení, proto bych čtenáře odkázal na naše webové stránky. V oblasti produktových řešení je možné nalézt obrovskou škálu příkladů včetně velmi podrobně popsaných referencí.

Lze na dodávky displejů navázat i služby?

Naši partneři jsou schopni koncovým klientům nabídnout služby od tvorby kontentu až po jeho obsahovou správu a distribuci na koncová místa. Většina řešení funguje v cloudu a v neposlední řadě jsme schopni na aplikační vrstvě rovněž nabídnout i management ve smyslu správy hardwaru koncových zařízení.

 

Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?

V první řadě zákazníkům netvrdíme, že máme „patent“ na signage řešení, jelikož si uvědomujeme, že komplexní požadavky nelze uspokojit jediným řešením. I proto našim zákazníkům nabízíme celkem tři hardwarové platformy jako SDM/OPS s Intel procesory, Raspberry Pi4/Pi5 a SoC na bázi prostředí Android.

Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?

V souvislosti s naším končícím joint venture procesem se společností Sharp představíme kompletně aktualizované produktové portfolio hned tří řad LFD produktů. Od základního modelu série „E“, vybaveného oproti konkurenci zcela matným displejem a USB C vstupem, přes řadu série „M a P“ s možností hardwarové kalibrace barev a řetězení signálu, USB C atd. Displeje mají navíc možnost dodatečné instalace computing modulu SDM na bázi procesorů Intel, eventuálně jako alternativu instalaci modulu Raspberry Pi4, nebo Pi5. Také představíme celou řadu novinek v oblasti dvLED displejů a projektorů určených pro větší plochy.

