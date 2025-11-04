Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Petr Ritz (Samsung)

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?
Příležitostí na lokálním trhu je pořád spousta a displeje nacházejí široké uplatnění snad ve všech oblastech. Trh není saturován a v porovnání se západní Evropou je zde pořád velký prostor, zejména v retailu a DOOH reklamě. Meziročně trh roste v počtu kusů o dvacet až třicet procent.
Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití?
Využití displejů není nijak limitováno. V rámci trendu digitalizace v podstatě celé lidské činnosti přichází i trend tzv. screenifikace, tj. pokud zdigitalizuji určitou činnost, budu ji chtít také vizualizovat a data smysluplně ukázat a prezentovat. Využití nejčastěji najdeme v segmentu retailu a DOOH.
Máte nějaký zajímavý use case?
Samsung nabízí jedinečné LED produkty pod označením The Wall, které vyrábíme v továrně v Galantě na Slovensku a jsou naší opravdovou vlajkovou lodí pro prémiové zákazníky a scénáře. Díky těmto LED produktům můžete vytvořit v podstatě jakkoli velikou jednolitou stěnu i s možností zakřivení a limit je pouze ve vaší představivosti.
Lze na dodávky displejů navázat i služby?
Jistě, služby mohou začínat od prostého rozšíření záruky, instalace, barevné kalibrace po třeba řízení obsahu na displeji či jejich vzdálenou správu.
Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?
Technologické novinky implementujeme většinou do našich LED produktů řady The Wall. Využívají technologii Chip on Board, kdy jsou jednotlivé diody přímo připojeny na PCB desku, a umožňují tak vytvářet plochy s maximálním rozlišením a díky speciální krycí technologii i s maximálním kontrastem a podání černé. V příštím roce připravujeme uvedení technologie Chip on Glass, tj. umístění diod přímo na PCB a umístění do speciálního „skleněného“ substrátu.
Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?
Pravidelně uvádíme na trh nové produkty. Většina novinek přichází do LED portfolia, ePaper a nově uvedeme speciální spacial displeje evokující dojem 3D, speciálně navržené pro retailové zákazníky.
