Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Lukáš Čermák (Synology)

Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Lukáš Čermák (Synology)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic, Synology
Autor: Synology
Modely typu storage as a service a předplatné otevírají resellerům zcela nové možnosti, které tradiční licenční model nenabízí, konstatuje v anketě Channeltrends Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic ve společnosti Synology.
Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?

Modely typu storage as a service a predplatné otvárajú resellerom úplne nové možnosti, ktoré tradičný licenčný model neponúka. Kľúčovou výhodou sú stabilné a predvídateľné príjmy, ktoré pomáhajú budovať dlhodobý vzťah so zákazníkom. Pre zákazníkov je atraktívna nižšia vstupná investícia a flexibilita. V Synology vidíme veľký potenciál v tom, že reseller sa vďaka službám stáva strategickým partnerom, nie len dodávateľom hardvéru. Naše riešenia umožňujú kombinovať lokálne úložisko s cloudovými službami, čo otvára cestu k hybridným scenárom a vyššej pridanej hodnote.

Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?

Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic, Synology

Lukáš Čermák

Autor: Synology

Najväčšiu príležitosť vidíme v tom, že zákazníci dnes nehľadajú iba hardvér, ale komplexné riešenie. Synology ponúka platformu, ktorá kombinuje NAS, zálohovací softvér, cloudové služby a bezpečnostné prvky. Oblasť disaster recovery je typickým príkladom – firmy si uvedomujú hodnotu dát a investujú do ich ochrany. Reseller môže ponúknuť balík: hardvér + služby + konzultácie, čím získa dlhodobý vzťah a vyššiu maržu.

Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?

OEM riešenia sú prirodzenou súčasťou trhu, ale Synology sa odlišuje tým, že ponúkame ekosystém, nie len hardvér. Ponúkame jednoduchú správu, bezpečnosť a flexibilitu. Reseller tak môže ponúknuť riešenie, ktoré je ľahko škálovateľné, bezpečné a cenovo dostupné, čo OEM často neponúkajú.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?

Ide o veľmi vysokú prioritu. Synology sa posúva od pasívnej správy k proaktívnej infraštruktúre. Naše ciele sú jasné: systémy, ktoré nielen reagujú na problémy, ale ich dokážu predvídať a samé optimalizovať výkon. To znamená menej výpadkov, vyššiu spoľahlivosť a nižšie náklady pre zákazníka.

Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?

AIT26

Za „game changer“ považujeme funkcie, ktoré umožnia resellerom prejsť od jednorazového predaja k modelu opakovaných služieb. Napríklad prediktívny monitoring a inteligentná automatizácia na zníženie rizika výpadkov či komplexné zálohovacie riešenia pre fyzické aj virtuálne prostredie. Tieto funkcie umožnia resellerom budovať dlhodobé vzťahy, stabilizovať príjmy a stať sa kľúčovým partnerom pre zákazníka.

Zdroj: Channeltrends

Channeltrends

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Prodávají, protože musí. Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů