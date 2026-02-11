Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Milan Hrabovský (Dell Technologies)

Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?
Pro partnery v Česku je klíčová nabídka Dell APEX Data Storage Services, tedy pay-per-use modely založené na spotřebě. Zákazníci tak platí jen za to, co skutečně využijí, a elasticky mohou škálovat kapacitu. Tento přístup vytváří opakované a předvídatelné příjmy a otevírá cestu k incentivám a maržím. Služba umožňuje rychlé zprovoznění, elastické škálování. Výhodou je také přechod z kapitálových investic (CapEx) na provozní model (OpEx).
Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?
Nejvyšší rentabilitu přináší ochrana dat a služby, které nabízejí řešení pro zálohování SaaS aplikací, endpointů a hybridních workloadů s rychlou konfigurací, globální deduplikací a škálováním podle potřeb. To je ideální pro řízené služby partnerů. Příležitost je také kybernetická ochrana s prvky, jako jsou izolované datové trezory s automatickou detekcí hrozeb a možností nasazení on-premises i v cloudu.
Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?
Tlak v midrange segmentech roste, ale Dell se odlišuje uceleným portfoliem pro různé typy workloadů a nasazení s dalšími službami, jako je například možnost škálovat spotřebu. Pro správu a monitoring storage systémů využívá umělou inteligenci. Ucelené řešení od jednoho vendora snižuje rizika a výrazně zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Razíme také strategii partner first, která motivuje obchodníky k transakcím prostřednictvím partnerů, jimž to rozšiřuje jejich dosah.
Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?
Posílení automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace je prioritou. Služby jako CloudIQ dokážou sjednotit telemetrii napříč storage, servery i ochranou dat a využít strojové učení k doporučení kroků pro zlepšení výkonu, predikci kapacity a zvýšení bezpečnosti. To umožňuje provoz bez neočekávaných „překvapení“ a plnění SLA. AI detekce anomálií dokáže včas zjistit odchylky u každé zálohy, což zrychluje reakci i ověření, zda data jsou bezpečná pro obnovu.
Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?
Za „game changer“ považujeme jednotnou správu pro orchestraci multicloudu, řízení přístupu a fakturaci, což urychluje dodávky a rozšiřuje opakované příjmy. Klíčová bude nativní ochrana moderních aplikací, kybernetická odolnost s izolovanými trezory a AI detekce anomálií u záloh, která zajišťuje rychlou obnovu a důvěryhodnost dat.
