Anketa Channeltrends o storagích: Odpovídá Václav Štajner (QNAP)

Václav Štajner, country manager CZ&SK, QNAP
NAS řešení již nejsou jen úložištěm, ale komplexní aktivní inteligentní platformou, zdůrazňuje v anketě Channeltrends Václav Štajner, country manager CZ&SK ve společnosti QNAP.
Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“ či modely na bázi předplatného v porovnání s tradičním modelem licencí?

Model předplatného umožňuje resellerům nabídnout zákazníkům plně integrované hybridní řešení s flexibilním růstem a bez vysokých vstupních nákladů. Roční předplatné cloudového prostoru kombinuje lokální NAS s bezpečným cloudem, čímž rozšiřuje prodejní model o pravidelný opakovaný příjem a posiluje dlouhodobý vztah se zákazníkem.

Kde vidíte největší příležitosti v službách navazujících na hardware?

Vzhledem k rostoucímu zájmu o zálohování PC, virtuálních strojů, SaaS i WordPress prostředí připravujeme uvedení jednotné zálohovací platformy. Kombinace immutable záloh, AirGap+ ochrany, centrální správy a vzdálené replikace tvoří základ DRaaS služeb. Tím rozšiřují své portfolio o služby s vysokou marží a přidanou hodnotou.

Jak vnímáte konkurenční tlak OEM storage řešení?

QNAP se odlišuje otevřeností a všestranností – nabízí kombinaci enterprise funkcí, které dříve vyžadovaly dedikované OEM řešení, avšak s podstatně nižšími náklady. QES Active HA nabízí enterprise dostupnost, připravovaná nová platforma přinese FIDO2, KMIP správu klíčů či Secure Boot i do středního segmentu. To umožňuje partnerům konkurovat tradičním OEM značkám pomocí řešení, která jsou jednodušší na implementaci i údržbu.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Jak moc je pro vás prioritou posílení funkcí inteligentní automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace?

Umělá inteligence a automatizace patří mezi hlavní strategie společnosti QNAP pro rok 2025. Vybraná řešení přinášejí sémantické vyhledávání a privátní generativní AI, zatímco MCP Assistant umožňuje spravovat NAS přirozeným jazykem. Cílem je, aby QNAP NAS řešení nebylo jen úložištěm, ale aktivní inteligentní platformou.

Jaké konkrétní funkce považujete za „game changer“ pro resellery v následujících dvou až třech letech?

AIT26

Klíčové budou tři oblasti: QNAP HA Scale-out storage (QuTS MEGA) – neomezená kapacita a bezvýpadková rozšiřitelnost. QNAP Edge AI NAS – integrace lokálních LLM modelů pro bezpečné zpracování dat bez cloudu. A QNAP QVR Surveillance 3.0 nabízející sjednocený licenční model a AI reporty přes LLM & MCP Assistant. Díky těmto inovacím mohou partneři nabídnout komplexní inteligentní infrastrukturu „NAS + AI + Služby“.

