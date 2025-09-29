Channeltrends  »  Novinky  »  Asbis CZ rozšířil nabídku o značky SilverStone a Pantum

Asbis CZ rozšířil nabídku o značky SilverStone a Pantum

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Skladník držící dodací krabice a naskládané balíky v pozadí, koncept logistiky a přepravy
Autor: Shutterstock
Portfolio distributora se rozrostlo o PC skříně, serverová šasi, laserové tiskárny a další.

Společnost Asbis CZ oznámila, že do svého produktového portfolia nově zařadila produkty značek SilverStone a Pantum. Distributor dle svých slov tak rozšířil nabídku o řešení vhodná pro domácnosti i pro pracovní prostředí.

SilverStone

Renomovaná značka SilverStone, založená v roce 2003, je známá především svou schopností skloubit elegantní design s maximální funkčností. SilverStone se zaměřuje na čtyři klíčové produktové kategorie: PC skříně, PC zdroje, chladiče, serverová šasi.

Asbis CZ nové distribuce SilverStone PantumAutor: Asbis CZ

Pantum

Společnost byla založena v roce 2010 a zaměřuje se na vývoj, výrobu a prodej laserových tiskáren, spotřebního materiálu a služeb pro správu tisku. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji nabízí produkty, které kombinují spolehlivost, efektivitu a moderní technologie.

Asbis CZ nové distribuce SilverStone PantumAutor: Asbis CZ

Zdroj: Asbis CZ

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

