ASUS ExpertCenter E1: Chytrá výroba za malý peníz

partnerský příspěvek
16. 3. 2026
Doba čtení: 3 minuty

All-in-one dotykový počítač ASUS ExpertCenter E1 v prostorách výrobní firmy Baumruk & Baumruk dokazuje, že i v průmyslovém nasazení dokáže podnikům digitalizovat výrobní procesy.

Digitalizace výroby a přechod ke smart industry je pro většinu výrobních společností během na dlouhou trať a spíše nežli o revolučních řešeních lze na tento proces nahlížet jako na postupný evoluční proces. Na stupních vítězů v zavádění inovací potom budou firmy, které dokážou skutečně efektivním způsobem propojit sběr dat, senzoriku, internet věcí a umělou inteligenci do funkčního a efektivního systému práce.

Že taková řešení nemusejí vždy vyžadovat zažité postupy a technologie a současně nemusí být přechod k digitalizovaným procesům nákladnou cestou, ukazuje společnost Baumruk & Baumruk, která jako rozhraní mezi člověkem a informačním systémem Control Dialog 3000Skylla zvolila kompaktní all-in-one dotykový počítač ASUS ExpertCenter E1. Ten byl původně navržen jako součást pokladního systému, a přestože není primárně určený do náročného prostředí, praxe ukazuje, že dokáže spolehlivě zastat práci i ve výrobních provozech.

Pracovní den začíná na vrátnici

V dřevních dobách papírových píchaček pozice kartičky v nástěnném organizéru ukazovala přítomnost zaměstnanců v areálu firmy, časová razítka dávala informaci o odpracovaných směnách pro pozdější zpracování mezd. Dnes se digitální identita pohybuje společně se zaměstnanci na každém jejich kroku. Pro veškerou identifikaci stačí jednoduchá autentizace čipem prostřednictvím připojené čtečky. Možností, kam a jak all-in-one počítač umístit, je takřka neomezené množství, přičemž záleží pouze na představivosti, kterak využít možnosti standardní VESA montáže.

Každý zná svou práci

Ve výrobě jsou terminály využívány pro tři základní typy sběru dat. Prvním z nich je sledování ukončené práce. Operátor po přihlášení vidí svůj zadaný úkol a po skončení činnosti rovnou provede jeho vykázání do ERP systému.

Druhým typem je sledování výkonnosti vlastních strojů, kdy je možné průběžně sledovat, zda a jak stroj pracuje, zda signalizuje poruchu či jiný stav, což umožňuje sledovat reálné vytížení jednotlivých pracovišť.

Třetím typem potom je vlastní interakce s ERP systémem, kdy na terminálech zaměstnanci mohou číst různé pracovní návody nebo zpětně sledovat svou pracovní výkonnost. Díky provázanosti dat jednotlivých strojů a konkrétních operátorů lze potom nahlížet na výrobní proces jako na celek a dále zvyšovat jeho efektivitu.

Všechno má své místo

Na terminály s logem ASUS lze narazit i ve skladu. Díky přesné evidenci materiálu a výrobků je možné kdykoliv okamžitě dohledat jejich přesné skladové umístění. Příprava pro výrobu je tak rychlá a efektivní a ExpertCenter E1 doplněný kromě čtečky čipových karet skenerem čárových kódů je tak vstupní branou k plynulému zásobování jednotlivých stanovišť. Chod skladu nenaruší ani případné krátkodobé výpadky elektřiny, jelikož terminál má možnost osazení integrovaným UPS modulem.

Když prach a špony nevadí

Baumruk & Baumruk je společnost zabývající se výrobou kovových konstrukčních prvků. Ve výrobních halách tak najdeme obráběcí CNC stroje, robotické svařování, laserové zpracování plechů, ohýbání trubek či profilů i moderní lakovnu. Kovový prach je tak všudypřítomnou součástí provozu.

Konzervativním přístupem by bylo navrhnout do takového prostředí průmyslová zařízení disponující vhodným krytím, jejichž cena se ovšem pohybuje v násobcích pořizovací ceny ASUS ExpertCenter E1. Ačkoliv tento all-in-one počítač nedisponuje potřebnou IP certifikací, jeho pasivní, bezventilátorové provedení nenasává nečistoty z okolí. Během dvou let nepřetržitého provozu více nežli čtyřiceti terminálů z pilotního projektu nebyl zaznamenán jediný problém.

Nejen prací živ je člověk

Největším kapitálem každé společnosti jsou zaměstnanci a pro kvalitu produkce výrobní firmy je spokojený pracovník základem úspěchu. Nedílnou součástí firemních kultur moderní závodů je tak péče o zaměstnance ve chvílích pracovního oddechu. I zde lze v Baumruku narazit na ASUS terminál usnadňující a zpříjemňující pracovní dobu. Zaměstnanci si mohou vybírat, objednávat a následně vyzvedávat obědy. Stravování je tak plynulé, efektivní a každý z přibližně sto dvaceti zaměstnanců dostane jídlo podle vlastní objednávky.

