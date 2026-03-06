AT Computers rozšiřuje nabídku o paměťovou značku Lexar

Společnost AT Computers navázala oficiální distribuční partnerství s poskytovatelem paměťových řešení Lexar. Toto partnerství se vztahuje na území České republiky i Slovenska.
V první fázi se ATC zaměří především na distribuci interních NVMe SSD (PCIe Gen4/Gen5) i externích SSD disků a operačních pamětí (DRAM – DDR4 a DDR5 řady ARES). Portfolio bude následně v blízké budoucnosti rozšířeno také o USB flash disky.
Lexar jako technologický lídr definuje průmyslové standardy například certifikací VPG400 pro záznam 8K RAW videa nebo uvedením odolných nerezových karet řady ARMOR. Ekosystém navíc doplňuje modulární řešení Professional Workflow, které rychluje postprodukční procesy při práci s objemnými daty. Na své prémiové řady navíc Lexar často poskytuje doživotní záruku.
„Lexar skvěle doplňuje naše portfolio o špičkový výkon, který naši partneři vyžadují,“ uvádí Tomáš Pauke, jenž má v ATC produkty značky Lexar na starost. „Kromě samotných produktů jim nabídneme přidanou hodnotu v podobě silné logistiky, vysoké skladové dostupnosti a odborného poradenství. Přesný termín naskladnění brzy upřesníme, ale již nyní jsme připraveni na plnou distribuční podporu v obou zemích.“
Zdroj: AT Computers