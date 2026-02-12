Channeltrends  »  Channel  »  AT Computers spouští portál CopilotPC.cz

AT Computers spouští portál CopilotPC.cz

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

AT Cpmputers informační portál CopilotPC.cz
Autor: AT Computers
Nový web mimo jiné přehledně popisuje základní charakteristiky nových notebooků Copilot+ PC formou krátkých informačních videí.

Distributor AT Computers ve spolupráci se společností Microsoft oficiálně představil nový informační portál CopilotPC.cz. Platforma srozumitelně odhaluje potenciál nové třídy počítačů Copilot+ PC a jejich využití v byznysu i volném čase.

Podobně jako kdysi příchod ultrabooků změnil pohled na mobilitu, Copilot+ PC podle distributora představují zásadní skok v tom, co může uživatel od svého zařízení očekávat. Portál je podle ATC navržený tak, aby přehledně vysvětlil hlavní pilíře těchto produktů, od vysokého výkonu a plynulého chodu díky posílené neurální procesorové jednotce (NPU) až po celodenní výdrž baterie.

Velký důraz je kladen také na maximální bezpečnost a soukromí, jelikož AI funkce běží díky NPU přímo v zařízení, čímž jsou citlivá data chráněna bez nutnosti odesílání do cloudu, zatímco inteligentní nástroje jako Click to Do, Recall, Cocreator či Live Captions jsou okamžitě připraveny k použití pro každodenní efektivitu.

„V ATC chceme našim partnerům poskytovat nástroje, které dávají smysl. Web copilotpc.cz jsme vytvořili jako přehledný rozcestník, který ukazuje, v čem jsou tyto počítače unikátní. Naším záměrem je zjednodušit cestu k produktům, které přinášejí vyšší hodnotu a spokojenost koncovým uživatelům,“ komentuje spuštění nového portálu Martin Wanke, marketingový ředitel ATC.

Zdroj: AT Computers

Autor článku

