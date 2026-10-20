AT Computers spouští Pyrománii 2026. Partneři mohou získat až tři ohňostroje

Společnost AT Computers zahájila další ročník své podzimní akce ATC Pyrománie, do které se mohou zapojit obchodní partneři z České republiky a Slovenska. Soutěž tradičně odměňuje resellery podle výše jejich nákupů a má být poděkováním za dosavadní spolupráci.
Princip akce zůstává jednoduchý. Po registraci na speciálním webu mohou partneři sbírat nákupy a podle dosaženého obratu získat až tři ohňostroje. První odměnu získají při překročení nákupů v hodnotě 222 222 Kč bez DPH, respektive 8 888 eur. Druhý ohňostroj je určen pro nákupy nad 555 555 Kč (22 222 eur) a třetí při překročení hranice 1 111 111 Kč (44 444 eur) bez DPH.
Rozhoduje registrace i číslo WR
Akce probíhá od 19. října do 26. listopadu 2026 do 20:00. Pro započítání nákupů je nutné se předem registrovat prostřednictvím webu distributora.
Do soutěže se započítávají pouze objednávky, které obsahují unikátní registrační číslo WR přidělené po registraci. Bez jeho uvedení se nákup do akce nezahrne.
„ATC Pyrománie patří mezi naše největší a zároveň nejočekávanější projekty roku. Věříme, že si ji naši obchodní partneři opět užijí a že společně navážeme na úspěšné předchozí ročníky,“ říká Martin Wanke, marketingový ředitel AT Computers.
Dostupnost a podmínky
ATC Pyrománie 2026 je určena obchodním partnerům AT Computers v České republice a na Slovensku. Podrobné podmínky a registrace jsou dostupné na webu AT Computers.
Zdroj: AT Computers