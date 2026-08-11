Ataccama má nového CEO. Do čela firmy se postaví Martin Záhumenský

Společnost Ataccama jmenovala novým generálním ředitelem Martina Záhumenského, který dosud zastával pozici CTO. Ve funkci střídá Mikea McKeeho, jenž firmu vedl od roku 2023 a během svého působení se podílel na globální expanzi společnosti i uvedení agentické platformy Ataccama ONE.
Ve firmě působí od jejích začátků
Martin Záhumenský je s Ataccamou spojen více než 18 let. Profesní kariéru zahájil ve společnosti Accenture, odkud přešel do Adastry, kde se podílel na vývoji a obchodním rozvoji prvních řešení Ataccama pro správu dat. V letech 2013 až 2020 vedl společnost Instarea zaměřenou na monetizaci dat a následně stál také u vzniku firmy Market Locator. Do vedení Ataccamy se oficiálně vrátil v roce 2020.
V nové funkci chce Záhumenský navázat na dosavadní technologický směr společnosti. Podle Ataccamy se požadavky zákazníků mění – zatímco dříve řešili především kvalitu a správu dat, dnes se soustředí na jejich bezpečné využití při nasazování AI agentů. Firma proto plánuje pokračovat v rozvoji řešení, která mají organizacím pomoci využívat umělou inteligenci na základě důvěryhodných dat.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
Vedl AI transformaci společnosti
Záhumenský se v posledních letech podílel na řadě strategických projektů společnosti. Vedl produktovou a vývojovou strategii při přechodu Ataccamy na nativní využití umělé inteligence, stál za uvedením platformy Ataccama ONE Agentic a připravoval interní AI roadmapu zaměřenou na zvyšování produktivity i transformaci fungování firmy.
Personální změna přichází v období, kdy Ataccama posiluje svou pozici na trhu. Letos byla již popáté za sebou označena za lídra v hodnocení Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions a současně získala nejvyšší možné hodnocení za strategii ve zprávě Forrester Wave: Data Quality Solutions. Na konci roku 2025 navíc společnost získala strategickou investici od Snowflake Ventures, která podpořila další rozvoj její platformy pro správu důvěryhodných dat a podnikovou AI.
Zdroj: Ataccama