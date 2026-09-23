Atos se připojuje ke CrowdStrike QuiltWorks. Zaměří se na bezpečné nasazování AI

Společnost Atos se připojila k iniciativě CrowdStrike Project QuiltWorks. Projekt využívá platformu Falcon a pokročilé modely umělé inteligence a propojuje technologické, bezpečnostní a pojišťovací partnery. Cílem je pomoci organizacím reagovat na novou generaci kybernetických rizik spojených s rychlým nasazováním AI.
Projekt kombinuje automatizované vyhledávání zranitelností, jejich prioritizaci podle skutečné aktivity útočníků, rychlejší nápravu a kybernetické pojištění. Atos do spolupráce přináší vlastní zkušenosti s řízenými bezpečnostními službami, řízením kybernetických rizik a digitální suverenitou.
AI vytváří nové bezpečnostní problémy
Rostoucí využívání generativní a agentní AI přináší podle Atosu nové možnosti útoků. Útočníci mohou AI využívat například pro přesvědčivější phishing, rychlejší hledání zranitelností a automatizaci útoků.
Bezpečnostní týmy proto musí kromě klasických technických zranitelností řešit také ochranu dat, řízení přístupů, dohledatelnost rozhodování AI a soulad s regulatorními požadavky. Atos chce v rámci Project QuiltWorks pomáhat s identifikací rizik, jejich prioritizací, nápravou i dlouhodobým monitoringem.
Důraz na AI Governance
Součástí přístupu je také AI Governance. Ta má zahrnovat průběžný dohled nad chováním AI systémů i jejich uživatelů, transparentnost rozhodovacích procesů a jasně definovaný rámec pro řízení rizik.
„Rychlost nasazování AI v českých firmách musí jít ruku v ruce s její odpovědnou správou,“ uvedl David Tůma, Specialized Sales Executive pro Cyber Security Services ve společnosti Atos. Podle něj už samotné technické zabezpečení nestačí a důležitou roli má také řízení celého životního cyklu AI.
Digitální suverenita má chránit kontrolu nad daty
Atos ve spolupráci zdůrazňuje také digitální suverenitu. Ta podle společnosti znamená zachování kontroly a rozhodovací pravomoci nad daty, AI modely, klíčovou infrastrukturou a bezpečnostními procesy.
Téma je podle Atosu důležité zejména pro veřejnou správu, energetiku, zdravotnictví, finance a průmysl, tedy odvětví, která pracují s citlivými nebo regulovanými daty. Společnost proto prosazuje princip „security and compliance by design“, kdy jsou bezpečnostní a regulatorní požadavky součástí návrhu AI řešení už od začátku.
Osm let spolupráce
Zapojení do Project QuiltWorks navazuje na osmileté partnerství Atosu a CrowdStrike v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nová spolupráce má podle obou společností reagovat na bezpečnostní výzvy, které přináší rychlý rozvoj umělé inteligence.
Atos podle dodané tiskové zprávy zaměstnává více než 52 000 lidí, obsluhuje přes 4 500 klientů v 54 zemích a zaměřuje se mimo jiné na cloud, data, kybernetickou bezpečnost a provoz kritických digitálních prostředí.
Zdroj: Atos