Audiovizuální spojení. PPDS uzavírá strategické partnerství se Shure

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
zástupci společností PPDS a Shure uzavřeli strategické partnerství
Autor: PPDS
Partnerství propojí profesionální displeje Philips se systémem Android SoC a sady IntelliMix Room od společnosti Shure.

Společnost PPDS oznámila, že navázala globální partnerství se společností Shure, jež podniká v oblasti audiotechniky a konferenčních řešení. Společně mají ambice přinést nejpokročilejší nabídku komplexních audiovizuálních systémů do zasedacích místností, určených pro firemní, státní i vzdělávací prostředí.

Partnerství propojuje širokou nabídku profesionálních displejů Philips se systémem Android SoC a pokročilé IntelliMix Room Kity od společnosti Shure. Jde o řešení určená pro spolupráci v malých, středních i velkých místnostech pomocí konferenčních sad pro Microsoft Teams Rooms.

Sady IntelliMix Room budou oficiálně podporované vybranými řadami displejů Philips Signage a Philips Collaboration. Už od uvedení na trh bude k dispozici také kompatibilita s nově oznámenou řadou Philips Unite LED AIO. Další podporované modely budou oznámeny později.

Součástí partnerství je také plná podpora a integrace cloudového systému ShureCloud s platformou Philips Wave, nástrojem pro vzdálenou správu zařízení. To podle zástupců usnadní vyhledávání Shure zařízení a v budoucnu i jejich dálkové ovládání.

Zdroj: MMD

Zuzana Bičíková

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

