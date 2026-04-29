AV projekty jsou čím dál náročnější, EET Group posiluje vzdělávání partnerů

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Nové workshopy tuzemského distributora cílí na praktické know-how, návrh řešení i schopnost obstát v obchodním jednání.

Společnost EET Group oznámila, že rozšiřuje vzdělávací program pro své partnery. Reaguje tak na rychle se měnící podmínky na trhu profesionálních AV technologií, kde s nástupem moderních řešení (USB-C, AV over IP, hybridní systémy pro meetingy a další) výrazně roste komplexita projektů.

Technologický vývoj přináší vyšší nároky nejen na návrh a implementaci, ale také na efektivitu a cenu. Podle společnosti však úroveň znalostí v klíčových oblastech – například kabeláže, konektivity nebo návrhu infrastruktury – často tomuto trendu nestačí. Na tuto situaci reaguje EET Group prostřednictvím odborných seminářů zaměřených na širší pochopení AV řešení.

„V dnešních projektech už nestačí vědět, jak jednotlivé komponenty zapojit. Klíčové je chápat celý kontext od návrhu konektivity přes volbu technologií až po schopnost obhájit řešení v reálném obchodním jednání,“ uvádí Jan Bartoš, managing director ve společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Praxe místo teorie

Nový vzdělávací program je postaven na praktických workshopech vycházejících z reálných projektů. Účastníci pracují s konkrétními scénáři, řeší typické problémy a identifikují časté chyby v návrhu, které mohou negativně ovlivnit realizaci. Důležitou součástí je také sdílení zkušeností mezi integrátory a odborníky EET Group, což přináší širší pohled napříč různými typy projektů.

„Nechceme pouze dodávat produkty, ale pomáhat partnerům lépe se orientovat v rostoucí komplexitě projektů a zvyšovat celkovou kvalitu realizací. Naše semináře stavíme jinak než běžná školení na trhu. Stojí na know-how vycházejícího z reálných zkušeností,“ doplňuje Bartoš.“ „Chceme, aby integrátoři rozuměli nejen tomu, co instalují, ale především proč a jak správně.“

Jan Bartoš, managing partner EET Group

Autor: EET Group

Podle EET Group se v praxi opakují stále stejné problémy od podceňování kabeláže přes neznalost technických limitů, jako jsou délky vedení, kvalita signálu nebo rušení, až po nesprávné pochopení standardů. Častým omylem je také předpoklad, že řešení funkční v laboratorních podmínkách bude bez problémů fungovat i v reálné instalaci. Lepší porozumění technologiím se přitom přímo promítá do nižší chybovosti, efektivnějších implementací a vyšší spokojenosti koncových zákazníků.

Školení přizpůsobená potřebám partnerů

Workshopy se zaměřují nejen na technickou stránku, ale i na obchodní a projektový kontext. Partneři se proto učí, jak své návrhy správně prezentovat, obhajovat jednotlivá rozhodnutí a jak propojit technické řešení s obchodní realitou zakázky.

Školení lze navíc upravit podle konkrétních potřeb týmu, ať už jde o úroveň znalostí, typ projektů nebo zaměření na konkrétní technologie. „Produkty jako například značky Vivolink používáme jen jako praktické příklady, cílem je však především to, aby účastník pochopil obecné principy, které pak dokáže aplikovat na jakoukoliv značku,” zakončuje Bartoš.

S rostoucí komplexitou AV projektů a vyššími nároky zákazníků nabývá kvalitní návrh zásadního významu. Podle EET Group představuje systematické vzdělávání jednu z klíčových cest, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu i úspěšnost realizovaných projektů.

Zdroj: EET Group                                                                                            

Zuzana Peroutková Bičíková

