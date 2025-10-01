Channeltrends  »  Novinky  »  AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity

AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Grafy na stole, v pozadí notebook. Profesionálové si podávají ruce při uzavírání kancelářské schůzky. Úspěšné vyjednávání, dohoda mezi různými podnikateli, obchodníky.
Autor: Depositphotos
Nová spolupráce podle zástupců společností umožní zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích zavádět inovace v oblasti umělé inteligence.

Společnosti Amazon Web Services a SAP SE oznámily plány na zpřístupnění řešení SAP Sovereign Cloud. Stane se tak v rámci AWS European Sovereign Cloud, nového, nezávislého cloudu pro Evropu, které Amazon podpoří  investicí ve výši 7,8 miliard eur.

Spolupráce staví na dlouholetém partnerství obou společností a komplexním novém přístupu SAP k digitální suverenitě a inovacím v oblasti AI. Řešení SAP Sovereign Cloud jsou cloudová řešení SAP se zvýšenou bezpečností, která jsou v souladu s odvětvovými standardy pro regulovaná odvětví a veřejnou správu.

Partnerství by se konkrétně mělo zaměřit na spojení těchto možností a hluboké znalosti SAP o podnicích s infrastrukturou a provozními zkušenostmi AWS. Cílem je vyhovět potřebám zákazníků v oblasti digitální suverenity v Evropě.

První suverénní cloud v Evropě

AWS European Sovereign Cloud, jehož první Region AWS má být spuštěn v Braniborsku v Německu do konce roku 2025, byl navržen tak, aby poskytoval organizacím veřejného sektoru a zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích další možnost volby.

Nabídka může pomoci těmto organizacím splnit jejich specifické potřeby v oblasti digitální suverenity, včetně požadavků na rezidenci dat, provozní autonomii a odolnost. AWS European Sovereign Cloud bude navíc oddělený a nezávislý na stávajících regionech AWS a nebude kriticky závislý na infrastruktuře mimo EU.

Řešení SAP Sovereign Cloud jsou již dostupná v AWS v Austrálii a na Novém Zélandu (od roku 2023), ve Velké Británii (od roku 2024), Kanadě a Indii (od roku 2025), a přidání možností SAP do AWS European Sovereign Cloud představuje významný milník pro zákazníky v celé Evropě.

Pomoc pro regulovaná odvětví a samosprávy

„Jsme rádi, že řešení SAP Sovereign Cloud budou dostupná v AWS European Sovereign Cloud. To poskytne organizacím větší výběr při plnění požadavků na suverenitu a současně využití nejlepších cloudových technologií ve své třídě,“ říká David Brown, viceprezident pro výpočetní technologie a strojové učení v AWS.

„SAP a AWS sdílejí společnou vizi – chceme zajistit našim zákazníkům přístup k nejpokročilejším řešením v oblasti suverenity, aby se organizace mohly soustředit na inovace a dosahování měřitelných výsledků. Těšíme se na další spolupráci se SAP a na to, jak budou organizace v celé Evropě inovovat s AWS European Sovereign Cloud,“ dodává.

„Díky rozšířeným nabídkám SAP Sovereign Cloud umožňujeme zákazníkům ze všech odvětví využít plnou sílu cloudových inovací a AI,“ komentuje Thomas Saueressig, člen představenstva SAP SE pro zákaznické služby a dodávky.

Cyber25

„Zavedením portfolia SAP Sovereign Cloud v AWS European Sovereign Cloud získávají zákazníci přístup ke komplexnímu souboru našich suverénních cloudových řešení, které jsou navíc posílena důvěryhodným a dlouholetým partnerstvím s Amazon Web Services,” uzavírá.

Zdroj: AWS, SAP 

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější
Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu
IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina
Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ