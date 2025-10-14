AWS Cloud Day Prague 2025: Technologická událost roku se vrací, ukáže využití GenAI v praxi

Praha i letos hostí AWS Cloud Day Prague, jednu z nejvýznamnějších technologických konferencí roku. Uskuteční se 22. října 2025 v prostorách pražského O2 Universa a letos se zaměří na to, jak bude trh formovat generativní AI.
Na letošním ročníku AWS Cloud Day Prague se představí přes padesát řečníků. Hovořit budou o nejmodernějších AWS technologiích, nasazení generativní AI i konkrétních případových studiích, jak tyto technologie využít.
Klíčová témata pro rok 2025:
- Generativní AI v praxi: Generativní AI asistenty již nyní využívá a vytváří řada firem. Julia Chorzelska, Solution Architect at AWS, poradí, jak vyvíjet výkonné a odpovědné AI aplikace nebo jak se vypořádat s halucinacemi.
- Data & analytika: Bez dat nelze řídit strategii. Vadym Voitiuk, Principal Solutions Architect, vám ukáže, jak zákazníci AWS spravují a využívají data v řádu exabajtů.
- Modernizace cloudové architektury: Mluvit budeme také o inovacích v cloudových službách nebo prvním evropském suverénním cloudu.
Významní řečníci:
● Mindy Ferguson, VP Messaging and Streaming, AWS
● Miroslav Lhotský, Head of Agile Engineering, a Miroslav Kováč, FinOps & IT Service Manager z Raiffeisen Czech Republic Ohlédnutí za loňským ročníkem
Ohlédnutí za loňským ročníkem
Loňský AWS Cloud Day, který se konal 23. října 2024 se zaměřil na možnosti AI technologií. Tibor Kolejak, Head of Enterprise Czech Republic & Slovakia v AWS, například představil technologii pro přepis mluvené češtiny a slovenštiny Amazon Transcribe. Lucie Rehák Novotná, vedoucí AI v Resistant AI, zase představila technologii, které pomáhá zastavit finanční podvody a padělky.
Bezmála patnáct set účastníků mělo možnost seznámit se s klíčovými AWS technologiemi a jejich praktickým využitím v různých odvětvích. Konference také nabídla prostor pro networking a sdílení zkušeností mezi profesionály v oboru.
Mediálními partnery akce jsou magazíny Channeltreds a Computrends, součást mediálního domu Internet Info.