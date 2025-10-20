Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, Aisle fungovalo rok v utajení

Společnost Aisle po roční práci téměř 40členného týmu a testování produktu s design partnery, kterými byly mimo jiné i původem české firmy Productboard, Ataccama a Livesport, vyšla z utajení.
Jedná se o je AI-nativní systém, který je schopen autonomně identifikovat, diagnostikovat a po schválení člověkem i opravovat zranitelná místa v komplexních softwarových aplikacích a IT systémech. První verze produktu přichází na trh po roce intenzivního vývoje a výzkumu.
Zakladateli společnosti jsou Ondřej Vlček, bývalý CEO Avastu, Jaya Baloo, ex-CISO Rapid7, Avast či KPN Telecom, a AI vědec Stanislav Fort, který pracoval v Google DeepMind, Anthropicu a na Stanfordu.
„Překotný vývoj AI nám přináší mnoho nových užitečných nástrojů a mění celá odvětví. Co se ale týče oblasti kyberbezpečnosti, tato změna zatím posloužila spíše útočníkům,” komentuje situaci zakladatel a CEO Aisle Ondřej Vlček.
„S naším týmem se pokoušíme vyřešit asi ten úplně nejtěžší kyberbezpečnostní problém: jak rychle a přesně najít a odstranit zranitelná místa ve firemních systémech. Chceme dát lidem, kteří za bezpečnost systémů odpovídají, naději, že plně odbavený backlog zranitelností nemusí být sci-fi,“ dodává.
Z hodin na minuty
Aisle podle zástupců společnosti nabízí řešení, které razantně zkracuje dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na hodiny nebo dokonce minuty. Veškeré opravy jsou ověřovány oproti kontinuálně aktualizovanému AI modelu firemního softwarového prostředí.
„Aisle funguje na takové škále, že dokáže redukovat nahromaděné množství nevyřešených zranitelných míst z obvyklých stovek tisíc nebo miliónů až k absolutní nule a nacházet bezpečnostní chyby, které jsou pro lidské experty neviditelné,“ stojí v prohlášení společnosti.
„Cílem bylo vyvinout autonomní end-to-end systém, který umí potenciální hrozby identifikovat opravdu do hloubky, a následně je také – pod dohledem lidí – automaticky eliminovat. Již v rámci testování Aisle úspěšně našel a opravil zranitelnosti v některých nejkritičtějších světových softwarových projektech,” vysvětluje Stanislav Fort.
Silná parta
Aisle je projektem tří zakladatelů. Kromě Stanislava Forta stojí za společnosti bývalý generální ředitel Avastu (později Gen) Ondřej Vlček a také Jaya Baloo, která dříve působila jako šéfka bezpečnosti v několika globálních firmách. Ondřej Vlček má v Aisle roli CEO, zatímco Jaya Baloo zastává pozici COO.
Tým má ve svých řadách seniorní členy s tituly z univerzit jako Stanford, Cambridge, MIT, Caltech a ETH a pracovními zkušenostmi z velkých technologických firem. Technický tým tvoří i členové z Izraele, který je v oblasti kyberbezpečnosti světovou velmocí.
Společnosti v rozjezdu pomohli i renomovaní angel investoři. Jsou jimi Chief Scientist Googlu a žijící legenda mezi inženýry Jeff Dean, spoluzakladatel Hugging Face Thomas Wolf, CEO Datadog Olivier Pomel, Chief Product Officer Microsoftu a ex-viceprezidentka Googlu Aparna Chennapragada, podcaster Dwarkesh Patel a také jeden z nejvlivnějších výzkumníků moderního strojového učení a bývalý ředitel pro ML v Apple Ian Goodfellow.
Zdroj: Aisle