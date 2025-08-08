Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou

Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Chromebook Dell ve třídě. Elgin, Illinois – kolem roku 2019: Chromebook Dell ve třídě.
Autor: Shutterstock
Hlavními odběrateli tabletů a chromebooků jsou vzdělávací iniciativy, z tabletů se navíc pomalu stávají centrální jednotky v propojených ekosystémech výrobců.

Společnost Canalys (součást skupiny Omdia) ve své aktuální zprávě uvádí, že celosvětové dodávky tabletů ve druhém čtvrtletí 2025 dosáhly 39 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 9 % a mezikvartální nárůst o 5 %. Silný výkon primárně poháněla zdravá poptávka v EMEA a Číně.

Za významným nárůstem trhu chromebooků pak podle analytiků stojí pokračující obnova vzdělávacích zařízení v rámci japonského programu GIGA School, který v první polovině roku pomohl zvýšit dodávky na 11 milionů kusů.

„Globální trh s tablety pokračoval ve svém pozoruhodném růstu i ve druhém čtvrtletí, přičemž k růstu přispěly spotřebitelské dotace v Číně a nárůst komerčních zakázek po celém světě,“ uvedla Himani Mukkaová z Canalysu.

Trh podle ní také těžil z vlny nových produktů, zejména v gamingovém segmentu. Rostoucí zájem spotřebitelů v této oblasti vedl k tomu, že se herní tablety staly niche kategorií s růstem, zejména v Asii.

Výrobci navíc z tabletů dělají klíčové prvky při rozvoji strategií propojeného ekosystému. Xiaomi v květnu představilo iniciativu Human x Car x Home, jejímž cílem je hladká integrace chytrých telefonů, tabletů, chytrých domácích zařízení a dokonce i elektrických vozidel. „Jako centrální řídicí uzel v rámci ekosystému slouží nedávno Xiaomi Pad 7 Ultra,“ povšimla si Mukkaová.

Graf 1 – Vývoj trhu tabletů 1Q21–2Q25

canalys chromebooky a tablety 2Q25Autor: Canalys

Apple a ostatní mezi tablety

Na trhu s tablety si vedoucí pozici udržel Apple, jenž ve druhém čtvrtletí 2025 dodal 14,1 milionu iPadů, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Druhé místo si udržel Samsung s 6,7 miliony kusů. Silný meziroční růst, který byl do značné míry poháněn poptávkou v pevninské Číně, zaznamenali i další tři výrobci.

Huawei předstihlo Lenovo a s 3,2 miliony tabletů a zdravým 29% růstem se umístil na třetím místě, zatímco Lenovo a Xiaomi uzavřely první pětku s 3,1 miliony, resp. 3 miliony dodaných kusů. Xiaomi se navíc díky své silné přítomnosti v offline kanálech na čínském trhu dotáhlo na Lenovo.

Tabulka 1 – Vývoj trhu tabletů v 2Q25 (miliony kusů)

Výrobce

Prodej 2Q25

Podíl 2Q25

Prodej 2Q24

Podíl 2Q24

Meziroč. změna

1. Apple

14,108

36,1 %

13,773

38,6 %

2,4 %

2. Samsung

6,656

17,1 %

6,776

19,0 %

–1,8 %

3. Huawei

3,231

8,3 %

2,501

7,0 %

29,2 %

4. Lenovo

3,098

7,9 %

2,485

7,0 %

24,7 %

5. Xiaomi

3,051

7,8 %

2,144

6,0 %

42,3 %

ostatní

8,891

22,8 %

8,042

22,5 %

10,6 %

Celkem

39,035

100 %

35,721

100 %

9,3 %

Zdroj: Canalys

Ve škole s chromebookem

„Chromebooky se vezou na vlně oživení, které pohání pokračující obnova zařízení v rámci programu GIGA School v Japonsku,“ poznamenal k vývoji chromebooků Kieren Jessop z Canalysu. Dodávky do Japonska vzrostly víc než dvacetinásobně, přičemž analytici očekávají, že obnovená poptávka vydrží až do poloviny příštího roku.

„Japonský vzdělávací ekosystém byl v posledních měsících obzvláště aktivní, přičemž prodejci, distributoři a partneři EdTech zintenzivnili své snahy o zvýšení povědomí prostřednictvím kampaní a výstav, aby si zajistili větší podíl na probíhajícím obnovovacím cyklu,“ dodal Jessop.

Canalys doplňuje, že kromě dodávek souvisejících s GIGA jsou vyhlídky pro chromebooky na širším asijském trhu celkově pozitivní – řada zemí totiž pro své vzdělávací projekty pro letošní rok upřednostňuje chromebooky na úkor tradičních PC.

Graf 2 – Vývoj trhu chromebooků 1Q22–2Q25

canalys chromebooky a tablety 2Q25Autor: Canalys

Lenovo válí v Japonsku

V první polovině roku 2025 podle Canalysu vedla globální trh chromebooků společnost Lenovo, podporovaná svou silnou rolí v japonském programu GIGA School. Vendor dodal 3,5 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 27 %.

Na druhém místě se umístilo HP, které však ztratilo podíl ve prospěch Lenova a zaznamenalo mírný meziroční pokles o 4 %. Acer, klíčová značka na asijských trzích, zaznamenal zdravý 10% nárůst a dodal 2,2 milionu kusů.

Dell se umístil na čtvrtém místě s 1,5 miliony kusů, což je o 5 % méně než v předchozím roce. První pětku uzavřel Asus a díky poptávce související s programem GIGA zaznamenal významný meziroční nárůst o 43 % s dodávkami dosahujícími 0,8 milionu kusů.

Cyber25

Tabulka 2 – Vývoj trhu chromebooků v 1H25 (miliony kusů)

Výrobce 

Prodej 1H25

Podíl 1H25 

Prodej 1H24 

Podíl 1H24 

Meziroč. změna 

1. Lenovo 

             3,453  

31,3 % 

                2,720  

27,3 % 

26,9 % 

2. HP 

             2,586  

23,4 % 

             2,705  

27,1 % 

–4,4 % 

3. Acer 

             2,215  

20,1 % 

                2,020  

20,2 % 

9,6 % 

4. Dell 

             1,454  

13,2 % 

             1,523  

15,3 % 

–4,5 % 

5 .Asus 

                0,843  

7,6 % 

                0,591  

5,9 % 

42,8 % 

ostatní

                0,484  

4,4 % 

                0,421  

4,2 % 

15,0 % 

Celkem

             11,035 

100 % 

             9,980 

100 % 

10,6 %

Zdroj: Canalys

