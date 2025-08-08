Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou

Společnost Canalys (součást skupiny Omdia) ve své aktuální zprávě uvádí, že celosvětové dodávky tabletů ve druhém čtvrtletí 2025 dosáhly 39 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 9 % a mezikvartální nárůst o 5 %. Silný výkon primárně poháněla zdravá poptávka v EMEA a Číně.
Za významným nárůstem trhu chromebooků pak podle analytiků stojí pokračující obnova vzdělávacích zařízení v rámci japonského programu GIGA School, který v první polovině roku pomohl zvýšit dodávky na 11 milionů kusů.
„Globální trh s tablety pokračoval ve svém pozoruhodném růstu i ve druhém čtvrtletí, přičemž k růstu přispěly spotřebitelské dotace v Číně a nárůst komerčních zakázek po celém světě,“ uvedla Himani Mukkaová z Canalysu.
Trh podle ní také těžil z vlny nových produktů, zejména v gamingovém segmentu. Rostoucí zájem spotřebitelů v této oblasti vedl k tomu, že se herní tablety staly niche kategorií s růstem, zejména v Asii.
Výrobci navíc z tabletů dělají klíčové prvky při rozvoji strategií propojeného ekosystému. Xiaomi v květnu představilo iniciativu Human x Car x Home, jejímž cílem je hladká integrace chytrých telefonů, tabletů, chytrých domácích zařízení a dokonce i elektrických vozidel. „Jako centrální řídicí uzel v rámci ekosystému slouží nedávno Xiaomi Pad 7 Ultra,“ povšimla si Mukkaová.
Graf 1 – Vývoj trhu tabletů 1Q21–2Q25
Apple a ostatní mezi tablety
Na trhu s tablety si vedoucí pozici udržel Apple, jenž ve druhém čtvrtletí 2025 dodal 14,1 milionu iPadů, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Druhé místo si udržel Samsung s 6,7 miliony kusů. Silný meziroční růst, který byl do značné míry poháněn poptávkou v pevninské Číně, zaznamenali i další tři výrobci.
Huawei předstihlo Lenovo a s 3,2 miliony tabletů a zdravým 29% růstem se umístil na třetím místě, zatímco Lenovo a Xiaomi uzavřely první pětku s 3,1 miliony, resp. 3 miliony dodaných kusů. Xiaomi se navíc díky své silné přítomnosti v offline kanálech na čínském trhu dotáhlo na Lenovo.
Tabulka 1 – Vývoj trhu tabletů v 2Q25 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 2Q25
|
Podíl 2Q25
|
Prodej 2Q24
|
Podíl 2Q24
|
Meziroč. změna
|
1. Apple
|
14,108
|
36,1 %
|
13,773
|
38,6 %
|
2,4 %
|
2. Samsung
|
6,656
|
17,1 %
|
6,776
|
19,0 %
|
–1,8 %
|
3. Huawei
|
3,231
|
8,3 %
|
2,501
|
7,0 %
|
29,2 %
|
4. Lenovo
|
3,098
|
7,9 %
|
2,485
|
7,0 %
|
24,7 %
|
5. Xiaomi
|
3,051
|
7,8 %
|
2,144
|
6,0 %
|
42,3 %
|
ostatní
|
8,891
|
22,8 %
|
8,042
|
22,5 %
|
10,6 %
|
Celkem
|
39,035
|
100 %
|
35,721
|
100 %
|
9,3 %
Zdroj: Canalys
Ve škole s chromebookem
„Chromebooky se vezou na vlně oživení, které pohání pokračující obnova zařízení v rámci programu GIGA School v Japonsku,“ poznamenal k vývoji chromebooků Kieren Jessop z Canalysu. Dodávky do Japonska vzrostly víc než dvacetinásobně, přičemž analytici očekávají, že obnovená poptávka vydrží až do poloviny příštího roku.
„Japonský vzdělávací ekosystém byl v posledních měsících obzvláště aktivní, přičemž prodejci, distributoři a partneři EdTech zintenzivnili své snahy o zvýšení povědomí prostřednictvím kampaní a výstav, aby si zajistili větší podíl na probíhajícím obnovovacím cyklu,“ dodal Jessop.
Canalys doplňuje, že kromě dodávek souvisejících s GIGA jsou vyhlídky pro chromebooky na širším asijském trhu celkově pozitivní – řada zemí totiž pro své vzdělávací projekty pro letošní rok upřednostňuje chromebooky na úkor tradičních PC.
Graf 2 – Vývoj trhu chromebooků 1Q22–2Q25
Lenovo válí v Japonsku
V první polovině roku 2025 podle Canalysu vedla globální trh chromebooků společnost Lenovo, podporovaná svou silnou rolí v japonském programu GIGA School. Vendor dodal 3,5 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 27 %.
Na druhém místě se umístilo HP, které však ztratilo podíl ve prospěch Lenova a zaznamenalo mírný meziroční pokles o 4 %. Acer, klíčová značka na asijských trzích, zaznamenal zdravý 10% nárůst a dodal 2,2 milionu kusů.
Dell se umístil na čtvrtém místě s 1,5 miliony kusů, což je o 5 % méně než v předchozím roce. První pětku uzavřel Asus a díky poptávce související s programem GIGA zaznamenal významný meziroční nárůst o 43 % s dodávkami dosahujícími 0,8 milionu kusů.
Tabulka 2 – Vývoj trhu chromebooků v 1H25 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 1H25
|
Podíl 1H25
|
Prodej 1H24
|
Podíl 1H24
|
Meziroč. změna
|
1. Lenovo
|
3,453
|
31,3 %
|
2,720
|
27,3 %
|
26,9 %
|
2. HP
|
2,586
|
23,4 %
|
2,705
|
27,1 %
|
–4,4 %
|
3. Acer
|
2,215
|
20,1 %
|
2,020
|
20,2 %
|
9,6 %
|
4. Dell
|
1,454
|
13,2 %
|
1,523
|
15,3 %
|
–4,5 %
|
5 .Asus
|
0,843
|
7,6 %
|
0,591
|
5,9 %
|
42,8 %
|
ostatní
|
0,484
|
4,4 %
|
0,421
|
4,2 %
|
15,0 %
|
Celkem
|
11,035
|
100 %
|
9,980
|
100 %
|
10,6 %
Zdroj: Canalys
