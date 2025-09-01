Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Canalys: Nařízení o ekodesignu zmrazilo evropský trh chytrých telefonů

Dodávky ve druhém čtvrtletí klesly o 9 % pod hranici třiceti milionů dodaných kusů. Trh by se sice měl příští rok vrátit k růstu, ten ale bude velice mírný.

Společnost Canalys (součást skupiny Omdia) přináší přehled o trhu chytrých telefonů v Evropě, z nějž vyplynulo, že dodávky ve druhém čtvrtletí letošního roku klesly o 9 % na 28,7 milionu kusů.

Poptávku nadále omezuje nízký zájem spotřebitelů a nejisté ekonomické perspektivy. Analytici dokonce zjistili, že Evropa v druhém kvartálu v oblasti mobilů zaznamenala dokonce nejhorší výkon ze všech sledovaných regionů.

Čtyři z pěti v záporných číslech

Sebevědomé vedení si mezi vendory udržel Samsung, a to i přes meziroční pokles o 10 % na 10,3 milionu kusů. Pokles v objemu dodávek ovlivnil fakt, že výrobce kvůli předpisům o ekologickém designu neuvedl na trhy EU model Galaxy A06.

Druhým největším prodejcem byl v Evropě Apple, jenž oslabil o 4 % na 6,9 milionu kusů. Konzistentní výkon řady iPhone 16 částečně pomohl kompenzovat užší portfolio pokrývající méně cenových segmentů než ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Na třetím místě s poklesem o 4 % na 5,4 milionu kusů skončilo Xiaomi. Managementu jistě dělá radost jeho silný návrat v Itálii, kde značka meziročně vzrostla o více než 50 %. První pětku uzavírá Motorola (propad o 18 %) a Honor (růst o 11 %).

Canalys chytré telefony Evropa 2Q25Autor: Canalys

Sklady jsou plné

„Hráči v evropském odvětví chytrých telefonů mají za sebou těžké první pololetí,“ konstatuje Aaron West z Canalysu. „Vedle slabé poptávky koncových uživatelů a konzervativními strategiemi v oblasti skladových zásob se museli potýkat i s nařízením EU o ekodesignu, jež vstoupilo v platnost na konci června.“

Výrobcům se podle analytika nepodařilo vytvořit si zásoby před 20. 6., jelikož distribuční kanály nepřijímaly nadbytečné zásoby. „Navíc někteří největší operátoři vyžadovali, aby zařízení v jejich portfoliu byla v souladu s předpisy již několik měsíců předem,“ upřesňuje West.

„Zdravá dynamika distribučních kanálů však vytváří podmínky pro růst trhu v druhé polovině roku, protože hráči v tomto odvětví se snaží získat pozitivní návratnost z dynamiky velkých uvedení nových produktů na trh,“ dodává na optimismu analytik Canalysu.

Canalys chytré telefony Evropa 2Q25Autor: Canalys

Trh poroste jen kosmeticky

„Vliv na trhu se nadále přesouvá k pěti největším hráčům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2025 dosáhli rekordního podílu na trhu ve výši 87 %,“ komentuje dále Runar Bjørhovde z Canalysu. Konkurence v rámci distribučního kanálu je navíc brutální.

Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou Přečtěte si také:

Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou

Evropský trh chytrých telefonů podle Canalysu prochází složitým obdobím, analytici ale předpokládají, že do roku 2026 se vrátí k růstu – pomůže trend nahrazování levnějších zařízení a čím dál všestranněji využitelnější funkce umělé inteligence.

 „Naše dlouhodobé výhledy růstu jsou však skromné, protože do roku 2029 očekáváme, že trh poroste v průměru jen o 1,7 % ročně,“ říká Bjørhovde. „Proto musí hráči v tomto odvětví vědět, proč a jak jejich zákazníci nakupují.“

Tabulka – Vývoj evropského trhu chytrých telefonů v 2Q25 (miliony kusů)

Výrobce

Prodej 2Q25

Podíl 2Q25

Prodej 2Q24

Podíl 2Q24

Meziroč. změna

1. Samsung 

10,3

36 %

11,3

36 %

–10 %

2. Apple

6,9

24 %

7,2

23 %

–4 %

3. Xiaomi

5,4

19 %

5,6

18 %

–4 %

4. Motorola

1,5

5 %

1,9

6 %

–18 %

5. Honor

0,9

3 %

0,8

3 %

11 %

ostatní

3,7

13 %

4,8

15 %

–22 %

Celkem

28,7

100 %

31,6

100 %

-9 % 

Zdroj: Canalys

