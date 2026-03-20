Češi berou mobily pragmaticky, polovina někdy vlastnila model z druhé ruky

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Darování použitých mobilních telefonů. Vložte starý mobilní telefon do kartonové krabice plné použitých smartphonů. Darování, elektronický odpad, charita zaměřená na elektronický odpad, koncept recyklace
Autor: Shutterstock
Obliba repasovaných chytrých telefonů v České republice roste, profesionálně repasovaná zařízení se u nás poprvé vyrovnala prodejům mezi spotřebiteli.

Společnost Recommerce publikovala druhou edici svého barometru trhu s použitými chytrými telefony v České republice. Průzkum realizovaný agenturou Kantar ukázal, že český trh se rychle profesionalizuje a zároveň výrazně digitalizuje. Ačkoli 88 % smartphonů aktuálně v používání bylo nově zakoupených – což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropě – tento podíl postupně klesá a naznačuje rostoucí otevřenost vůči cirkulárním alternativám.

Česká republika podle Recommerce nedávno dosáhla významného milníku – z dotazování vyplynulo, že 47 % spotřebitelů už někdy vlastnilo použitý smartphone. Trh je navíc poprvé téměř dokonale vyvážený mezi profesionální renovací a prodejem mezi spotřebiteli. Profesionálně repasované zařízení si pořizuje 28 % zákazníků, zatímco pro C2C transakce se rozhoduje 27 %.

Mobil na pár kliků

Nákupní proces je v Česku navíc výrazně digitalizovaný. Online kanály jsou primární volbou pro 81 % spotřebitelů, což je výrazně více než na Slovensku a dokonce i více než v Německu. Digitalizace bude dále sílit, protože 84 % zákazníků plánuje využít internet i při svém příštím nákupu.

Naopak zájem o kamenné prodejny prudce klesá – záměr nakupovat offline spadl na 43 %, což je nejnižší hodnota v Evropě. Přesto si specializované prodejny elektroniky a obchody zaměřené na repasované produkty udržují vysokou míru důvěry, protože je za bezpečnou volbu považuje téměř polovina populace.

Hlavní motivátor pro nákup repasovaného zařízení? Cena, shoduje se 68 % českých spotřebitelů. Stále častěji však nejde jen o úsporu, ale o možnost pořídit si díky nižší ceně model vyšší třídy, což zmiňuje 24 % kupujících. Spotřebitelé zároveň přikládají větší váhu i dalším kritériím.

Přibližně 23 % respondentů považuje za zásadní záruku poskytovanou k repasovanému zařízení a stejný podíl zohledňuje také ekologický dopad, zejména opětovné použití a recyklaci. Rozhodování se tak stává vyváženějším a méně čistě cenově orientovaným.

Překvapivě štědří Češi

Český trh výkupu starých zařízení patří v současnosti k nejméně aktivním v Evropě. Pouze 28 % spotřebitelů prodalo svůj předchozí smartphone, což je výrazně méně než evropský průměr. Velká část uživatelů – celkem 43 % – si starý telefon ponechává jako záložní zařízení.

Výhled do budoucna je však optimističtější. Záměr prodat svůj současný telefon deklaruje 36 % spotřebitelů, což se blíží evropskému průměru. Poprvé v historii navíc počet lidí, kteří plánují telefon prodat, převyšuje počet těch, kteří si jej chtějí ponechat. Zajímavým fenoménem je také vysoká míra sociální cirkulárnosti: téměř čtvrtina spotřebitelů je ochotna svůj telefon v budoucnu darovat zdarma.

„Česká republika je jedinečný trh charakterizovaný vysokou digitální vyspělostí a vyváženou důvěrou mezi kanály C2C a profesionálně repasovanými zařízeními. S historickou mírou přijetí 47 % a 84 % budoucích kupujících, kteří plánují využívat online kanály, je český trh jedním z nejvíce ‚online-first‘ prostředí v naší evropské studii,“ komentuje Tomáš Chrastil, sales manager CEE ve společnosti Recommerce.

Podle něj je klíčové dále posilovat profesionální renovaci, která nabízí vyšší kvalitu a bezpečnost než C2C trh. Recommerce věří, že díky vysoké důvěře spotřebitelů ve specializované prodejce může segment repasovaných zařízení v ČR během příštího roku dosáhnout pětiprocentního tržního podílu.

Zdroj: Recommerce

