Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Bezdrátová sluchátka, chytré hodinky, powerbanka a Bluetooth reproduktor v estetické kompozici umístěné společně a ponechávají volný prostor vlevo.
Autor: Shutterstock AI
Češi v produktivním věku mají doma příslušenství k mobilním zařízením za více než 42 miliard korun, nejvíce za něj utrácí generace Z, zjistil průzkum Fixed.

Společnost Fixed.zone ve spolupráci s Instant Research zjistila, že Češi mají ve svém mobilním příslušenství uložené miliardy korun. Lidé ve věku 18–65 let podle průzkumu vlastní příslušenství k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice za více než 42 miliard korun. Nejvíce do něj investují mladí lidé a muži, největší část těchto peněz připadá na sluchátka, nabíječky a powerbanky.

Co se dozvíte v článku
  1. Téměr 80 miliard korun v mobilech
  2. Doplňky chytřejší než mobily
  3. Nejvíce lidé investují do sluchátek
  4. U Čechů vede Samsung, Xiaomi a iPhone
  5. Nový telefon každé 4 roky

Téměr 80 miliard korun v mobilech

Fixed uvádí, že průměrná cena mobilního telefonu v populaci 18–65 let je v České republice kolem 11 400 korun. V příslušenství má pak každý Čech průměrně 6 200 korun, tedy více než polovinu ceny telefonu. Dohromady mají Češi v mobilních telefonech uložených téměř 78 miliard a v příslušenství přes 42 miliard korun.

„Celková částka přesahující 42 miliard korun ukazuje, že mobilní technologie už nejsou jen pracovní pomůcka. Jsou také módním doplňkem a zdrojem zábavy. Tento segment trhu roste, i když samotný trh s telefony stagnuje,“ říká Petr Bartoň,datový ekonom ze společnosti Datarun.

Doplňky chytřejší než mobily

Podle obchodního ředitele české společnosti Fixed Daniela Havnera čísla dokazují, že lidé vnímají příslušenství jako důležitou součást svého života. Podle něj do doplňků investují, aby si užili pohodlnější, stylovější a bezpečnější používání technologií.

Canalys: Prémiové mobily jdou v Evropě na dračku, přesto trh klesá Přečtěte si také:

Canalys: Prémiové mobily jdou v Evropě na dračku, přesto trh klesá

„Potvrzuje se, že příslušenství pro mobilní zařízení je významný a rostoucí segment, ve kterém se vedle mobilních telefonů točí miliardy korun,“ dodává Daniel Havner. Podle Petra Bartoně lze očekávat, že nákupy mobilního příslušenství porostou i nadále rychleji než nákupy samotných telefonů.

„Jsou za tím dva trendy, a to technologický a demografický. Jsme v období, kdy se technologie chytrých doplňků telefonů rozvíjejí rychleji než samotné telefony, které dnes slouží jako základní procesor, jehož využití postupně rozšiřujeme právě nejrůznějšími doplňky. Samotný procesor pak nepotřebujeme obměňovat tak často,“ popisuje Petr Bartoň.

Nejvíce lidé investují do sluchátek

Fixed v průzkumu zjistil, že nejvíce peněz mají lidé zainvestovaných ve sluchátkách, průměrně jde o 1 900 korun na osobu. Jedná se tak o necelých 31 % z celkové částky, kterou mají ekonomicky aktivní Češi v příslušenství.

Češi zanevírají na hotovost, 59 % nákupů v obchodech platí digitálně Přečtěte si také:

Češi zanevírají na hotovost, 59 % nákupů v obchodech platí digitálně

Následují nabíječky s 24,5 % (každý v průměru 1 500 korun) a powerbanky s 14,6 % (každý zhruba 900 korun). Další peníze mají lidé v příslušenství, jako jsou kryty, pouzdra, držáky, stojany, lokátory, klávesnice, kabely, redukce, stylusy nebo světla.

Mladí lidé mají v příslušenství k nositelné elektronice a mobilním telefonům zainvestovaných nejvíce peněz, jedná se o téměř 8 tisíc korun. S rostoucím věkem obyvatelstva naopak finanční částka příslušenství klesá. Například lidé starší 54 let v něm mají o více než 3 tisíce korun méně než nejmladší věková skupina 1826 let.

„S tím, že největšími uživateli doplňků je mladší generace, která si osvojuje mobily i k těm činnostem, ke kterým měla starší generace počítače, bude celková poptávka na trhu dále růst,“ míní Petr Bartoň.

Důvodem je podle něj to, že na mobilech odchované generace budou tvořit stále větší procento populace. Více do mobilního příslušenství pak investují také muži než ženy, a to zhruba o 700 korun (muži v něm mají přibližně 6 500 korun).

U Čechů vede Samsung, Xiaomi a iPhone

Průměrná cena mobilního telefonu v České republice je podle průzkumu 11 400 korun. Nejvíce za něj utrácejí lidé ve věku 18–26 let, nejméně pak lidé nad 54 let. S rostoucím věkem tedy cena telefonu klesá.

Canalys: Cla stoupají, poptávka stagnuje. Dodávky mobilů v druhém čtvrtletí nerostly Přečtěte si také:

Canalys: Cla stoupají, poptávka stagnuje. Dodávky mobilů v druhém čtvrtletí nerostly

To je podle analytiků dané zejména tím, že téměř polovina nejmladší věkové skupiny vlastní iPhone. Dražší telefony si pořizují také muži. Investují do nich v průměru o 1 500 korun více než ženy.

Nejrozšířenější značkou mobilních telefonů je mezi Čechy ale Samsung, ten vlastní 28,2 % dotázaných respondentů. Následuje Xiaomi s 25,4 % a iPhone s 23,7 %. Samsung mají převážně lidé ve středním věku 36–53 let, jedná se dohromady o 60,7 % dotázaných v této věkové skupině.

Mobilní telefony Xiaomi si pak nejméně pořizují lidé ve věku 18–26 let. Ostatní mobilní značky, jako je například Motorola, Honor, Vivo, OnePlus nebo Google, se na rozdíl od výše zmíněných vyskytují s velkým odstupem, a to v řádech jednotek procent.

Nový telefon každé 4 roky

Každý Čech v průměru obměňuje svůj starý telefon za nový jednou za čtyři roky. Nejčastěji kupují nové telefony lidé středního věku, a to přesně po čtyřech letech. Nejméně často pak pořizují nový mobilní telefon lidé nad 54 let, obměna za starý jim stačí jednou za čtyři a půl roku.

Channeltrends letní speciál

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu Přečtěte si také:

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Průzkum pro českou firmu Fixed.zone byl realizovaný na vzorku 1 048 respondentů ve věku 18–65 let, z čehož bylo 529 mužů a 519 žen. Průzkum na platformě Instant Research, který využívá panel výzkumné agentury Ipsos, se uskutečnil v červnu 2025.

Zdroj: Fixed.zone

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Tito podnikatelé vyrábí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?