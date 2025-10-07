Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun

Průzkum společnosti Planeo ukázal, že čeští spotřebitelé výrazně změnili své nákupní chování v oblasti elektroniky. Zatímco dříve nakupovali větší elektroniku jednou až dvakrát ročně, dotazování z loňského května ukázalo, že téměř polovina z nich navštěvuje prodejny nebo e-shopy s elektronikou každý měsíc.
Z dat vyplynulo, že elektroniku nakupuje alespoň jednou měsíčně 5 % Čechů, dalších 16 % pak jednou za 2–3 měsíce. To znamená, že téměř polovina českých spotřebitelů (49 %) nakupuje elektroniku minimálně čtvrtletně. Pouze jednou za rok nakupuje 24 % respondentů a 27 % uvádí frekvenci ještě nižší.
„U nás na prodejnách evidujeme, že se k nám někteří zákazníci vracejí ještě častěji,“ vysvětluje Dominik Dolejš, marketingový ředitel Planea. „Elektronika se stala běžnou součástí nákupního košíku. Už nejde jen o velké investice do ledniček nebo televizí, ale o pravidelné nákupy příslušenství, chytré domácnosti nebo herního vybavení.“
Pravidelné upgrady i nárazové investice
Co se týče výše útrat, nejvíce Čechů (61 %) utratí při jednom nákupu do 5 tisíc korun. Druhá nejpočetnější skupina (32 %) utrácí mezi 5 až 20 tisíci korunami. Zajímavé je, že 4 % zákazníků jsou ochotna při jednom nákupu utratit přes 20 tisíc korun, což naznačuje silnou kupní sílu významné části populace.
„Průměrná hodnota nákupního košíku roste. Zákazníci častěji kombinují hlavní produkt s příslušenstvím nebo rozšířenými službami. Typicky k novému telefonu přikupují pouzdro, ochranné sklo a prodlouženou záruku,“ dodává Dolejš.
Nejvyšší frekvenci nákupů podle Planea vykazují mladší věkové skupiny, které pravidelně obnovují své technologické vybavení. Naopak starší generace sice nakupuje méně často, ale jejich jednorázové útraty bývají vyšší, protože investují do kvalitnějších a dražších produktů s delší životností.
*Průzkum realizovala společnost Ipsos pro Planeo v květnu 2024 na reprezentativním vzorku 1500 respondentů ve věku 18–64 let, kteří nakoupili spotřební elektroniku v posledních 12 měsících.
Zdroj: Planeo