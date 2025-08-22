Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci

Podle závěrů společnosti Gartner v reportu Gartner Hype Cycle for Digital Identity, 2025 se autentizační technologie pro přístup do bankovních systémů blíží ke konci životnosti. Proto se Gartner zaměřuje na postkvantovou autentizaci — novou metodu ověřování identity založené na postkvantové kryptografii.
Klíčovou roli v definování této výzvy sehrála také česká společnost Wultra, která se podílela i na vzniku této samostatné kategorie. Něco takového se posle zástupců Wultry zatím žádné české firmě nepodařilo.
„Postkvantová bezpečnost se přesouvá z okrajové debaty do centra strategického rozhodování. Instituce, které chtějí být připravené, nesmí čekat na první reálný útok,“ říká Petr Dvořák, CEO společnosti Wultra.
Běžná kryptografie přestává stačit
Gartner ve své analýze upozorňuje, že do roku 2029 dosáhnou pokroky v oblasti kvantových počítačů takové míry, že budou schopné oslabit a prolomit běžnou asymetrickou kryptografii, na které jsou postaveny mnohé metody ověřování identity.
„To výrazně sníží důvěryhodnost těchto metod a zvýší riziko, že firmy přijdou o kontrolu nad svými účty. Přechod na postkvantové ověřování je proto klíčovým úkolem,“ zdůrazňují analytici Gartneru.
Report přináší výběr technologických inovátorů, kteří v postkvantové autentizaci udávají směr. Jako reprezentativní příklad (Sample Vendor) v této kategorii uvádí jedinou českou společnost — Wultru.
Další etapa: postkvantová bezpečnost
Ta se na vývoj autentizačních řešení nové generace dlouhodobě specializuje a patří mezi první, kdo systematicky otevírá téma postkvantové bezpečnosti v kontextu finančního sektoru.
„Věříme, že autentizace se musí vyvíjet rychleji než samotné hrozby. Naše technologie jsou připravené bankám a fintechům pomoci s přechodem do postkvantové éry, a to bez zásahů do zákaznického rozhraní nebo bezpečnostní architektury,“ přibližuje Dvořák.
Wultra aktuálně zajišťuje bezpečnost přihlašovacích systémů pro více než sedmdesát institucí ve dvaceti pěti zemích. Mezi její klienty patří například Česká národní banka, ČSOB, Raiffeisen Bank International nebo Erste Group, pod níž spadá i Česká spořitelna.
Zdroj: Wultra