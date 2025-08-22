Channeltrends  »  Novinky  »  Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci

Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Testování kvality a hodnocení vynikajících zaměstnanců. Čtvercový dřevěný blok s ikonou člověka a trofejí.
Autor: Shutterstock
Wultra se podle Gartneru zásadně podílela na etablování postkvantové autentizace jako samostatné kategorie v reportu Hype Cycle.

Podle závěrů společnosti Gartner v reportu Gartner Hype Cycle for Digital Identity, 2025 se autentizační technologie pro přístup do bankovních systémů blíží ke konci životnosti. Proto se Gartner zaměřuje na postkvantovou autentizaci — novou metodu ověřování identity založené na postkvantové kryptografii.

Klíčovou roli v definování této výzvy sehrála také česká společnost Wultra, která se podílela i na vzniku této samostatné kategorie. Něco takového se posle zástupců Wultry zatím žádné české firmě nepodařilo.

„Postkvantová bezpečnost se přesouvá z okrajové debaty do centra strategického rozhodování. Instituce, které chtějí být připravené, nesmí čekat na první reálný útok,“ říká Petr Dvořák, CEO společnosti Wultra.

Běžná kryptografie přestává stačit

Gartner ve své analýze upozorňuje, že do roku 2029 dosáhnou pokroky v oblasti kvantových počítačů takové míry, že budou schopné oslabit a prolomit běžnou asymetrickou kryptografii, na které jsou postaveny mnohé metody ověřování identity.

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě Přečtěte si také:

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

„To výrazně sníží důvěryhodnost těchto metod a zvýší riziko, že firmy přijdou o kontrolu nad svými účty. Přechod na postkvantové ověřování je proto klíčovým úkolem,“ zdůrazňují analytici Gartneru.

Report přináší výběr technologických inovátorů, kteří v postkvantové autentizaci udávají směr. Jako reprezentativní příklad (Sample Vendor) v této kategorii uvádí jedinou českou společnost — Wultru.

Další etapa: postkvantová bezpečnost

Ta se na vývoj autentizačních řešení nové generace dlouhodobě specializuje a patří mezi první, kdo systematicky otevírá téma postkvantové bezpečnosti v kontextu finančního sektoru.

Pozor na falešné bankéře, podvodných telefonátů skokově přibývá Přečtěte si také:

Pozor na falešné bankéře, podvodných telefonátů skokově přibývá

„Věříme, že autentizace se musí vyvíjet rychleji než samotné hrozby. Naše technologie jsou připravené bankám a fintechům pomoci s přechodem do postkvantové éry, a to bez zásahů do zákaznického rozhraní nebo bezpečnostní architektury,“ přibližuje Dvořák.

Channeltrends letní speciál

Wultra aktuálně zajišťuje bezpečnost přihlašovacích systémů pro více než sedmdesát institucí ve dvaceti pěti zemích. Mezi její klienty patří například Česká národní banka, ČSOB, Raiffeisen Bank International nebo Erste Group, pod níž spadá i Česká spořitelna.

Zdroj: Wultra

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo