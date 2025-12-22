Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  České a slovenské e-shopy se přibližují zákazníkům, 55 % z nich má kamenný obchod

České a slovenské e-shopy se přibližují zákazníkům, 55 % z nich má kamenný obchod

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Balíkové schránky na polici a barevné nákupní tašky položené vedle notebooku na stole. Malé a střední podniky zabývající se online nakupováním z domova a balením zboží na pozadí jsou populárním obchodním odvětvím.
Autor: Shutterstock
Internetové obchody v Česku a na Slovensku už dávno nejsou jen čistě online projekty, zjistil Seyfor. Provozují vlastní sklady, často i kamenné prodejny a zákazníkům nabízejí stále širší škálu služeb.

Společnost Seyfor ve spolupráci s agenturou B-inside informuje, že více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes kombinuje online prodej s kamennou prodejnou nebo showroomem a většina disponuje vlastním skladem.

Přestože osobní odběr se stal napříč trhem standardem, řada dalších služeb – od personalizace produktů až po dopravu vlastními vozy – zůstává doménou pouze zhruba čtvrtiny prodejců.

Průzkum ukázal, že celkem 55 % e-shopů má vlastní prodejnu nebo showroom, dalších 6 % ji zatím nemá, ale plánuje zřídit, a 2 % ji sice využívají, ale chtějí ji zrušit. Zbývajících 36 % kamennou prodejnu nemá a ani to neplánuje.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů Přečtěte si také:

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů

Pravděpodobnost kamenné pobočky podle analytiků roste logicky s rostoucí velikostí firmy: mezi středními i velkými e-shopy ji uvádí shodně 63 %, u malých 51 % a u mini e-shopů 48 %.

Sklad raději vlastní

V oblasti logistiky podle Seyforu převažuje vlastní skladová infrastruktura. Naprostá většina e-shopů provozuje jeden vlastní sklad, větší provozy využívají někdy vlastních skladů více. Jen přibližně desetina e-shopů svůj sklad plně nebo částečně outsourcuje a bez skladů funguje 9 % obchodů.

Struktura se liší podle velikosti, již malé e-shopy se až na výjimky bez využití skladů neobejdou. Logistika středních firem stojí z 83 % zpravidla na jednom, případně na více vlastních skladech a v 9 % případů využívají čistý fulfillment (9 %). Velcí hráči spoléhají také většinově na vlastní sklady.

Seyfor průzkum e-commerceAutor: Seyfor

Osobní odběr je standard

Z dotazování dále vyplynulo, že v nabídce doplňkových služeb je jasným standardem osobní odběr, který zákazníkům nabízí 86 % e-shopů. Další služby jsou už podstatně méně rozšířené: předprodejní poradenství uvádí 49 %, věrnostní program 39 %, výrobu na zakázku 30 %, vlastní servis a opravy 27 % a dopravu vlastními vozy 26 %.

IDC: Šťastné a veselé, globální trh IT míří za nejlepším výsledkem od roku 1996 Přečtěte si také:

IDC: Šťastné a veselé, globální trh IT míří za nejlepším výsledkem od roku 1996

Personalizaci produktů (například potisk, gravírování nebo úpravy) a montáž či instalaci shodně nabízí 24 % obchodů. Průměrně e-shopaři nabízejí tři z uvedených služeb. 

Seyfor průzkum e-commerceAutor: Seyfor

Více než polovina e-shopů umožňuje zákazníkům nákup ve více měnách (57 %). 15 % tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést, 25 % ji nenabízí a ani s ní nepočítá.

Zdroj: Seyfor

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci