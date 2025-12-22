České a slovenské e-shopy se přibližují zákazníkům, 55 % z nich má kamenný obchod

Společnost Seyfor ve spolupráci s agenturou B-inside informuje, že více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes kombinuje online prodej s kamennou prodejnou nebo showroomem a většina disponuje vlastním skladem.
Přestože osobní odběr se stal napříč trhem standardem, řada dalších služeb – od personalizace produktů až po dopravu vlastními vozy – zůstává doménou pouze zhruba čtvrtiny prodejců.
Průzkum ukázal, že celkem 55 % e-shopů má vlastní prodejnu nebo showroom, dalších 6 % ji zatím nemá, ale plánuje zřídit, a 2 % ji sice využívají, ale chtějí ji zrušit. Zbývajících 36 % kamennou prodejnu nemá a ani to neplánuje.
Pravděpodobnost kamenné pobočky podle analytiků roste logicky s rostoucí velikostí firmy: mezi středními i velkými e-shopy ji uvádí shodně 63 %, u malých 51 % a u mini e-shopů 48 %.
Sklad raději vlastní
V oblasti logistiky podle Seyforu převažuje vlastní skladová infrastruktura. Naprostá většina e-shopů provozuje jeden vlastní sklad, větší provozy využívají někdy vlastních skladů více. Jen přibližně desetina e-shopů svůj sklad plně nebo částečně outsourcuje a bez skladů funguje 9 % obchodů.
Struktura se liší podle velikosti, již malé e-shopy se až na výjimky bez využití skladů neobejdou. Logistika středních firem stojí z 83 % zpravidla na jednom, případně na více vlastních skladech a v 9 % případů využívají čistý fulfillment (9 %). Velcí hráči spoléhají také většinově na vlastní sklady.
Osobní odběr je standard
Z dotazování dále vyplynulo, že v nabídce doplňkových služeb je jasným standardem osobní odběr, který zákazníkům nabízí 86 % e-shopů. Další služby jsou už podstatně méně rozšířené: předprodejní poradenství uvádí 49 %, věrnostní program 39 %, výrobu na zakázku 30 %, vlastní servis a opravy 27 % a dopravu vlastními vozy 26 %.
Personalizaci produktů (například potisk, gravírování nebo úpravy) a montáž či instalaci shodně nabízí 24 % obchodů. Průměrně e-shopaři nabízejí tři z uvedených služeb.
Více než polovina e-shopů umožňuje zákazníkům nákup ve více měnách (57 %). 15 % tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést, 25 % ji nenabízí a ani s ní nepočítá.
Zdroj: Seyfor