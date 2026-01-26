České Epico se svým příslušenstvím pro Apple vstupuje na švýcarský trh

Česká značka příslušenství Epico učinila velký krok v mezinárodní expanzi – její produkty jsou nyní oficiálně dostupné na švýcarském trhu prostřednictvím sítě Apple Premium Partnera ART Computer. Nová spolupráce zahrnuje nejen vystavení a prodej produktů Epico ve všech šesti pobočkách ART Computer, ale i spuštění exkluzivní co‑brand prezentace „ART Computer by Epico“.
ART Computer od svého založení v roce 1995 patří mezi přední autorizované maloobchodní prodejce produktů Apple ve Švýcarsku. Společnost je certifikovaným Apple Premium Partnerem i autorizovaným servisním partnerem a nabízí široké portfolio zařízení Apple vybavené značkovým příslušenstvím a profesionálními službami.
Švýcarský trh patří z pohledu výrobce prémiového výrobce Apple příslušenství k těm nejzajímavějším v Evropě. Podle průzkumu internetové služby Comparis používala už v roce 2024 téměř polovina všech majitelů chytrých telefonů právě iPhone, přičemž trh s těmito zařízeními v zemi během posledních let významně rostl.
„Vstup na nový trh je vždy velký krok a nám se to podařilo během rekordně krátkého času, navíc v nejvytíženější předvánoční sezóně. Celý proces, který zahrnoval nastavení smluvních podmínek, přípravu a výrobu kompletního sortimentu cobrand značky „ART Computer by Epico“, logistiku, naskladnění a marketingovou i prodejní přípravu, jsme společně realizovali během několika málo měsíců. Spolupráce s ART Computer ukazuje, že naše strategie partnerského růstu je silná a funguje,“ říká Roman Nováček,spoluzakladatel značky Epico.
„Partnerství s Epico považujeme za významné doplnění našeho portfolia. Nabídka prémiových doplňků pro Apple tvoří významnou součást našeho zákaznického servisu a produkty Epico vynikají kvalitou, designem i inovativními technologiemi, které naši zákazníci vyžadují a oceňují. Spolupráce, kterou jsme spustili tak rychle a efektivně, je skvělým příkladem toho, co mohou dvě silné značky společně vytvořit,“ dodává Mariana Carrasquero Martínez, supply chain manager společnosti ART Computer.
Zdroj: Epico