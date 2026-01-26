Channeltrends  »  Novinky  »  České Epico se svým příslušenstvím pro Apple vstupuje na švýcarský trh

České Epico se svým příslušenstvím pro Apple vstupuje na švýcarský trh

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Koncept výrobků vyrobených ve Švýcarsku. Švýcarská vlajka a detailní záběr na mnoho kartonových krabic.
Autor: Shutterstock
Vstup na švýcarský trh a navázání spolupráce s Art Computer je dalším krokem značky Epico v dlouhodobé strategii mezinárodního růstu.

Česká značka příslušenství Epico učinila velký krok v mezinárodní expanzi – její produkty jsou nyní oficiálně dostupné na švýcarském trhu prostřednictvím sítě Apple Premium Partnera ART Computer. Nová spolupráce zahrnuje nejen vystavení a prodej produktů Epico ve všech šesti pobočkách ART Computer, ale i spuštění exkluzivní co‑brand prezentace „ART Computer by Epico“.

ART Computer od svého založení v roce 1995 patří mezi přední autorizované maloobchodní prodejce produktů Apple ve Švýcarsku. Společnost je certifikovaným Apple Premium Partnerem i autorizovaným servisním partnerem a nabízí široké portfolio zařízení Apple vybavené značkovým příslušenstvím a profesionálními službami.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Švýcarský trh patří z pohledu výrobce prémiového výrobce Apple příslušenství k těm nejzajímavějším v Evropě. Podle průzkumu internetové služby Comparis používala už v roce 2024 téměř polovina všech majitelů chytrých telefonů právě iPhone, přičemž trh s těmito zařízeními v zemi během posledních let významně rostl.

Vstup na nový trh je vždy velký krok a nám se to podařilo během rekordně krátkého času, navíc v nejvytíženější předvánoční sezóně. Celý proces, který zahrnoval nastavení smluvních podmínek, přípravu a výrobu kompletního sortimentu cobrand značky „ART Computer by Epico“, logistiku, naskladnění a marketingovou i prodejní přípravu, jsme společně realizovali během několika málo měsíců. Spolupráce s ART Computer ukazuje, že naše strategie partnerského růstu je silná a funguje,“ říká Roman Nováček,spoluzakladatel značky Epico.

HR26

Partnerství s Epico považujeme za významné doplnění našeho portfolia. Nabídka prémiových doplňků pro Apple tvoří významnou součást našeho zákaznického servisu a produkty Epico vynikají kvalitou, designem i inovativními technologiemi, které naši zákazníci vyžadují a oceňují. Spolupráce, kterou jsme spustili tak rychle a efektivně, je skvělým příkladem toho, co mohou dvě silné značky společně vytvořit,“ dodává Mariana Carrasquero Martínez, supply chain manager společnosti ART Computer.

Zdroj: Epico

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu