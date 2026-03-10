Česko patří mezi evropské premianty v digitalizaci online plateb

Česko patří mezi pět nejlepších zemí v Evropě v digitalizaci plateb na internetu. Nová analýza společnosti Mastercard hodnotí připravenost spotřebitelů na plně digitální online platby bez ručního zadávání údajů z karty.
Češi patří v evropském srovnání k nadprůměrně aktivním online zákazníkům a zároveň kladou důraz na bezpečnost při placení. Na internetu nakupují v průměru 5,2krát měsíčně, tedy častěji, než je evropský průměr. Běžně také využívají moderní ověřovací metody, jako je biometrie. Například rozpoznávání otisků prstů používají přibližně tři pětiny Čechů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.
Lidé v Česku relativně více dávají přednost online nakupování elektroniky (57 procent oproti evropskému průměru 48 procent) a produktů pro zdraví a krásu (40 procent v porovnání s průměrem v Evropě 31 procent).
Digitálně hladoví Češi
„Češi při online platbách jasně preferují řešení, která jsou rychlá, jednoduchá a bezpečná. Data ukazují, že jsou připraveni na další posun směrem k plně digitálním platbám založeným na tokenizaci,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.
Click to Pay podle Lvové tento posun umožňuje tím, že zjednodušuje placení na internetu a odstraňuje nutnost ručního zadávání údajů z karty. Zájem o tuto službu v Česku zvažuje osmdesát pět procent spotřebitelů, což je nad evropským průměrem.
Pořadí zemí nejlépe připravených na tokenizované online platby vede Nizozemsko, následované Německem a Švédskem. Tyto země těží z vysoké míry digitalizace, rozšířeného používání moderních platebních metod a silné důvěry spotřebitelů v digitální platby. Česko se v evropském srovnání umístilo na pátém místě.
Tabulka: Evropská platební liga Mastercard
|
Země
|
Online nákupy v porovnání s celkovými nákupy
|
Využití digitálních platebních metod
|
Přijetí bezpečnostních opatření při platbách
|
Výsledek (body)
|
1.
|
Nizozemsko
|
27,87
|
83,6
|
74,14
|
185,61
|
2.
|
Německo
|
21,76
|
89
|
74,7
|
185,46
|
3.
|
Švédsko
|
29,1
|
79,8
|
72,47
|
181,37
|
4.
|
Polsko
|
13,32
|
83,3
|
81,57
|
178,19
|
5.
|
Česko
|
28,7
|
63
|
80,86
|
172,56
|
6.
|
Itálie
|
16,57
|
71,6
|
79,87
|
168,04
|
7.
|
Španělsko
|
15,8
|
60,5
|
80,82
|
157,12
|
8.
|
Francie
|
18,41
|
60
|
74,08
|
152,49
|
Evropa (průměr)
|
21,4
|
73,8
|
77,3
|
172,6
Evropská platební liga Mastercard je nový žebříček, který ukazuje, jak se největší ekonomiky v Evropě připravují na plně tokenizovaný platební proces na internetu. Analýza byla vypracována z údajů z průzkumů Eurostatu a ONS a výroční zprávy Mastercard Digital Payment Index (DPI) věnované digitalizaci spotřebitelských plateb. Údaje DPI jsou podloženy spotřebitelským průzkumem. Nejvýše lze získat 300 bodů.
Zdroj: Mastercard