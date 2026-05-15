Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Micorosft konference AI dovednosti pro veřejnou správu II
Autor: Microsoft
AI National Skilling Plan společnosti Microsoft po roce od spuštění: tisíce úředníků získávají digitální dovednosti, roste zájem organizací i ekonomický přínos rekvalifikací.

 Společnost Microsoft spolu s Úřadem vlády ČR, Úřadem práce ČR, Českou asociací umělé inteligence, Univerzitou Karlovou, Digiskills a nově i společností Vodafone na konci dubna v pražském Karolinu shrnuli první rok AI National Skilling Planu — největší koordinované vzdělávací iniciativy v oblasti umělé inteligence v historii České republiky. Zároveň představili další fázi programu, která se zaměří na přechod od základní AI gramotnosti k bezpečnému a praktickému využívání tzv. agentické AI.

Podle nejnovějšího Microsoft AI Diffusion Reportu využívá AI v práci 28 % Čechů. Země na prvních místech se pohybovaly okolo 60 %. Zásadním rozdílovým faktorem jsou AI dovednosti. Jak ve svém úvodním projevu na konferenci AI dovednosti pro veřejnou správu II zdůraznil Michal Stachník, country manager Microsoft Česká republika a Slovensko, klíčem k ekonomickému růstu dnes není vývoj AI, ale její skutečné rozšíření do každodenní práce lidí, firem i veřejné správy.

Nicméně data Úřadu práce ČR poukazují na alarmující digitální propast: až třetina lidí se kvůli nedostatku digitálních dovedností nedostane ani k pracovnímu pohovoru. Právě tento rozdíl chce iniciativa snižovat. V rámci AI National Skilling Plan je díky spolupráci partnerů z veřejného, soukromého i akademického sektoru realizována celá řada dalších vzdělávacích aktivit.

První rok iniciativy přinesl hmatatelné výsledky, zejména v oblasti vzdělávání úředníků:

50 organizací veřejné správy je zapojeno do programu „AI na úřad“ – včetně devíti ministerstev, Úřadu vlády ČR, Českého statistického úřadu a Českého telekomunikačního úřadu. Pro 24 000 úředníků je připraveno vzdělávací prostředí, které jim umožňuje osvojit si digitální dovednosti a bezpečně zavést moderní nástroje a umělou inteligenci do praxe.

Úřad vlády ČR jde příkladem: 577 zapojených zaměstnanců zhlédlo 67 100 vzdělávacích videí a dokončilo 45 153 online kurzů (v průměru 78,3 kurzu na osobu). Každý týden se do projektu „AI na úřad“ zapojují v průměru 4 nové organizace, což svědčí o obrovském zájmu a potřebě.

Projekt AI National Skilling Plan také rozšířil vzdělávání o AI do sítě veřejných knihoven ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Pro učitele vznikla příručka „101 tipů, jak využít umělou inteligenci ve školství“.

 Od AI gramotnosti k agentické AI

Jedním z dalších cílů iniciativy není pouze „přinést“ AI do Česka, ale naučit ji širokou veřejnost využívat bezpečně, efektivně a v souladu s pravidly. Podle řady průzkumů Češi využívá při práci nějakou formu AI, avšak řada z nich tak činí bez vědomí zaměstnavatele, což vede ke vzniku tzv. shadow IT a riziku úniku citlivých dat.

Michal Stachník ve svém projevu rovněž zdůraznil, že jsme svědky zásadního zlomu v tom, jak jednotlivci a organizace používají umělou inteligenci. Od nástroje, který nám zrychloval osobní práci, se posouváme k agentic AI – k systémům, které dokážou pracovat samostatně, plánovat, rozhodovat se a provádět celé úkoly napříč aplikacemi.

„Veřejná správa má v éře agentické AI naprosto výjimečné postavení. Tyto technologie totiž vyžadují jasná pravidla, odpovědnost a důvěru – tedy principy, na kterých stojí stát. Česko dnes není v adopci AI na chvostu Evropy – jsme jen půl procentního bodu za USA. Otázkou už není, zda se AI rozšíří, ale jak ji budeme využívat. Ambicí AI National Skilling Planu je podpořit její smysluplné a bezpečné využití,“ zdůraznil Michal Stachník.

Zdroj: Microsoft

