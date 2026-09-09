Česko získá přístup k novému superpočítači. LUMI-AI nabídne desetinásobný výkon

Česká republika získá přístup k nové evropské superpočítačové infrastruktuře LUMI-AI, která vzniká v rámci evropské iniciativy AI Factories. Českou účast zajišťuje národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Nový systém má nabídnout výrazně vyšší výkon zejména pro umělou inteligenci.
Desetinásobný výkon pro AI
LUMI-AI bude instalován v datovém centru CSC ve finském Kajaani. Jeho nasazení je plánováno na druhou polovinu roku 2027. Systém bude vlastnit společný evropský podnik EuroHPC JU a provozovat jej bude konsorcium LUMI AI Factory, jehož členy jsou kromě České republiky také Finsko, Dánsko, Estonsko, Norsko a Polsko.
Celková hodnota kontraktu na pořízení, dodávku, instalaci a provoz systému činí 387,8 milionu eur. Náklady jsou rozděleny mezi EuroHPC JU a členské země konsorcia. Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přispěje částkou 7,37 milionu eur.
Výpočetní systém bude založen na architektuře BullSequana XH3500 a využije GPU AMD Instinct MI430X společně s procesory AMD EPYC šesté generace s 256 jádry. Dodavatelem systému bude společnost Bull, zatímco IBM zajistí infrastrukturu datových úložišť a Nokia síťovou komunikační infrastrukturu.
Díky nové generaci GPU má LUMI-AI nabídnout přibližně desetinásobnou kapacitu pro AI úlohy ve srovnání se současným superpočítačem LUMI. Výkon pro tradiční vysoce výkonné výpočty se má téměř zdvojnásobit.
Superpočítače HPE Cray nové generace přinášejí výpočetní hustotu pro zvýšení produktivity AI
Pro výzkum i firmy
LUMI-AI bude představovat výpočetní páteř LUMI AI Factory. Jeho kapacity mají být dostupné jak pro akademický výzkum, tak pro průmyslové inovace. Využití najdou například při trénování a provozu rozsáhlých AI modelů, ale také při náročných vědeckých simulacích.
Součástí systému budou také rozsáhlá API rozhraní, která mají usnadnit jeho začlenění do moderních prostředí pro vývoj a provoz AI aplikací. Přístup k výpočetní infrastruktuře tak má být otevřený nejen velkým výzkumným institucím, ale také menším a středním firmám a startupům.
Superpočítač propojí s kvantovým počítačem
Zajímavou součástí infrastruktury bude propojení LUMI-AI s kvantovým počítačem LUMI-IQ, který dodá společnost IQM Quantum Computers. Oba systémy budou umístěny ve stejném datovém centru a vzájemně integrovány.
Vznikne tak hybridní výpočetní prostředí kombinující HPC, umělou inteligenci a kvantové výpočty. Výzkumníci budou moci v rámci jednoho prostředí kombinovat klasické numerické simulace, strojové učení a kvantové algoritmy. IT4Innovations se bude na vývoji tohoto prostředí aktivně podílet.
Technologie by mohla najít uplatnění například při vývoji léčiv a nových materiálů, v klimatickém výzkumu nebo v dalších oblastech, kde současné výpočetní kapacity narážejí na své limity.
Odpadní teplo využije město
Výrobci a provozovatelé počítačových center se stále více zaměřují také na energetickou efektivitu. LUMI-AI proto využije kapalinové chlazení a odpadní teplo vznikající při provozu systému bude odváděno do systému dálkového vytápění města Kajaani.
Superpočítač má být zároveň napájen ze 100 % obnovitelných zdrojů energie. Kombinace kapalinového chlazení, využití odpadního tepla a obnovitelné energie má podle IT4Innovations přispět k vysoké energetické a ekologické efektivitě systému.
České zapojení do evropských AI Factories
IT4Innovations je členem evropské sítě AI Factories a zároveň koordinuje Czech AI Factory. Jejich cílem je podporovat rozvoj AI startupů a zavádění umělé inteligence do průmyslu, veřejné správy i dalších oblastí. Kromě odborné podpory mají poskytovat také přístup k výpočetním kapacitám, nástrojům a rozsáhlým datovým sadám.
Česká výzkumná komunita má díky zapojení IT4Innovations již nyní přístup k evropskému superpočítači LUMI. Nový LUMI-AI tuto infrastrukturu rozšíří o výrazně vyšší výkon zaměřený především na úlohy spojené s umělou inteligencí.
Zdroj: IT4Innovations, VŠB