Český Mews se rozrůstá, kupuje americkou datovou platformu DataChat

Společnost Mews, zabývající se vývojem operačního systému pro hotelnictví a sdílené prostory, oznámila akvizici americké AI společnosti DataChat. Tento krok představuje zásadní posun v dlouhodobé misi Mews vyvíjet plně autonomní hotelové systémy založené na umělé inteligenci.
Integrace technologie DataChat umožní hotelům rychleji pracovat s daty, automatizovat provozní rozhodování a zvýšit efektivitu bez nutnosti technických znalostí. Krok navazuje na globální růstovou strategii Mews, společnost totiž uskutečnila již čtrnáctou akvizici, z toho třetí v letošním roce.
„Každá interakce hosta, od první rezervace až po odhlášení, generuje data, díky nimž patří hotelnictví mezi nejvíce datově orientovaná odvětví. Skutečný přínos spočívá v jejich efektivním využití pro chytřejší a lépe řízený provoz,“ vysvětluje Richard Valtr, zakladatel Mews.
„Díky DataChat se posouváme od nástrojů, které pouze podporují práci hotelů, k inteligentním platformám, které se v reálném čase učí a zlepšují na základě interakcí. Tento krok přibližuje Mews budoucnosti autonomních hotelových technologií,“ dodává.
Vývoj autonomního operačního systému pro hotelnictví
Akvizice DataChat představuje zásadní posun v dlouhodobé misi Mews vyvíjet autonomní hotelové systémy založené na umělé inteligenci. Integrace technologie DataChat urychlí vývoj inteligentních agentů, kteří budou samostatně řídit klíčové oblasti hotelového provozu, jako jsou rezervace, distribuce, řízení výnosů, provozní plánování nebo péče o hosty.
„V DataChat jsme vyvinuli technologii, která překonává propast mezi lidským porozuměním a schopnostmi strojů. Díky kombinaci konverzačního rozhraní a datové analytiky vytváříme agenty, kteří rozumějí záměru uživatele, dokážou pracovat s různými datovými zdroji a jednají autonomně,“ doplňuje Viken Eldemir, CEO společnosti DataChat.
Akvizice potvrzuje závazek Mews Ventures pokračovat ve strategických investicích, které rozšiřují technologické možnosti společnosti a její působnost na trhu. Díky patentovaným analytickým technologiím a frameworkům pro práci s přirozeným jazykem od DataChat výrazně urychlí Mews rozvoj své AI strategie s cílem pomáhat hotelům zvyšovat výnosy a optimalizovat náklady.
