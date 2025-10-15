Powerton: Chytrá řešení pro moderní život

Produkty značky Powerton vznikly z jednoduché myšlenky, že technologie mají sloužit člověku, ne naopak. Ať už jde o práci z domova nebo z kanceláře, Powerton nabízí širokou škálu příslušenství, které usnadní a zpříjemní práci. Od chytrých zařízení přes praktické denní příslušenství až po ergonomické produkty, jež se postarají o každodenní pohodlí. U nás si každý najde vše, co potřebuje pro moderní a produktivní život.
Portfolio, které pokryje širokou poptávku
Powerton nabízí komplexní portfolio rozdělené do šesti produktových řad, jež osloví široké spektrum spotřebitelů. Přineste zákazníkům řešení, která usnadní den a nezatíží peněženku – a vám zajistí stabilní poptávku napříč sezónami.
Powerton ERGO = úleva pro záda, krk i zápěstí v práci i doma
Sedavá práce unavuje a bolí. Řada Powerton ERGO nabízí ucelené řešení od ergonomických klávesnic a myší přes nastavitelné stoly pro plynulý přechod mezi sezením a stáním, pohodlná křesla až po podložky pod myš i zápěstí, podsedáky a bederní opěrky, podstavce pod monitor a opory nohou. Důraz na funkční design, kvalitní materiály a snadné přizpůsobení pomáhá snižovat únavu i rizika opakovaného přetížení. Výsledek? Spokojenější uživatelé, kteří se k vám budou vracet. Ergonomie, která je dostupná širokému publiku, bez „prémiové“ cenovky.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends ze září 2025.
Další články si můžete přečíst na webu zde.
Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.
Powerton LIFE = spolehliví parťáci pro každý den
Když jde o „každodenní drobnosti“, rozhoduje jednoduchost. Řada LIFE nabízí klávesnice a myši, webkamery, ring lighty nebo příslušenství ke stolu, jako jsou držáky na pití a háčky na sluchátka – výbavu, která okamžitě zlepšuje komfort doma i v kanceláři. Bestsellery jsou modely klávesnic, jež se bezdrátově spárují až se třemi zařízeními a jedním klikem mezi nimi přepínají, případně varianty se solárním panelem pro průběžné dobíjení (méně kabelů, méně starostí).
Powerton SMART = mějte o svém zdraví přehled
Řadě SMART dominují stále populárnější chytré prsteny. Jde o elegantní doplněk pro zákazníky, kteří chtějí mít přehled o aktivitě, regeneraci a denním rytmu. Ideální pro každodenní nošení do práce i na trénink. Prsteny vynikají jednoduchým ovládáním a nenápadným designem. Aplikace v češtině nabídne snadnou orientaci ve všech sledovaných metrikách.
Chcete s námi růst?
Rádi vám představíme plný potenciál naší značky a probereme možnosti vzájemné spolupráce.
info@powerton.cz
Powerton ENERGY = energie přesně tam, kde je třeba
Funkční a spolehlivý základ každodenní technologické výbavy všech z nás. Cílem řady ENERGY je dodat energii tam, kde ji člověk potřebuje – bez výpadků nebo zbytečné složitosti. Základ tvoří malí velcí pomocníci, jako jsou baterie včetně nabíjecích, síťové adaptéry a přepěťové ochrany.
Powerton 3D = kvalitní filamenty pro vaše nápady
Filamenty řady Powerton 3D jsou navržené tak, aby splňovaly náročné požadavky moderního 3D tisku. Díky nim může každý realizovat své kreativní nápady, vyrábět funkční díly nejen do domácnosti, vytvářet prototypy a detailní modely. Základní paleta barev, konzistentní průměr a stabilní tok zajišťují perfektní výsledky od první vrstvy až po finální detaily, a to jistě ocení každý 3D tvůrce.
Powerton ECO = čistota, která dává smysl
Produkty řady ECO jsou biologicky odbouratelné díky složení bez fosfonátů, SLS/SLES, parabenů i umělých parfemací. Cruelty-free. Koncentrované tablety a opakovaně použitelné láhve šetří místo i peněženku. Sady pro sklo, kuchyně a koupelny promění běžný úklid ve smysluplný návyk.
Staňte se součástí úspěchu Powerton!
Zařazení produktů Powerton do vašehosortimentu znamená investici do budoucnosti,která nabízí inovativní, kvalitnía cenově dostupná řešení pro širokéspektrum zákazníků. Poskytněte svýmklientům produkty, jež jim skutečně usnadní a zpříjemní život, a sledujte, jakse vaše podnikání rozvíjí.
Skladové zásoby připravené na sezónu, dodávky zboží do druhého dne, nízké procento reklamací s okamžitou výměnou kus za kus, individuální marketingová podpora, to vše u LAMA Plus, výhradního distributora značky Powerton.
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.